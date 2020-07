Zagrepčani, pripazite! Korona i potres nekima su promijenili biračka mjesta. Evo gdje glasate

Diljem grada Zagreba došlo je do promjena lokacija biračkih mjesta, neke je prisilno izmijenila korona, neke potres, a neka su preseljena iz drugih razloga. RTL saznaje koja biračka mjesta su izmijenjena

<p>Neka <strong>biračka mjesta u gradu Zagrebu </strong>su zatvorena zbog potresa. Građani koji su tamo trebali glasati na <strong>izbore </strong>će moći izaći na izmijenjenim lokacijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako pronaći biračko mjesto</strong></p><p>Kako saznaje<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3844766/biraci-iz-zagreba-paznja-zbog-potresa-je-promijenjena-lokacija-nekih-biralista-provjerite-kamo-morate-ici/" target="_blank"> RTL</a>, deseci su takvih biračkih mjesta te je iz <strong>Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba</strong> stigla potvrda da su nadležni djelatnici za pripremu izbora na dosadašnjim lokacijama dobili direktivu postaviti obavijesti biračima o novim lokacijama i to na vidljivom mjestu te na način da se, ukoliko je to moguće, obavijest ne može oštetiti ili ukloniti. </p><p>Diljem grada došlo je do promjena biračkih mjesta, neke je prisilno izmijenila korona virus, neke potres, a neka su promijenjena iz drugih razloga.</p><p>Ono što je vrlo bitno je da će iz Gradskog ureda poslati ljude koji će kontrolirati obavijesti, njihovu vidljivost te da nisu uklonjene što će se izvršiti u subotu, dan uoči izbora.</p><h3><strong>Promjene lokacija biračkih mjesta u Zagrebu:</strong></h3><p><strong>Promjene zbog potresa:</strong></p><p><strong>Promjene zbog korona virusa:</strong></p><p><strong>Ostale promjene:</strong></p><p>Kako ne bi došlo do zabune, iz Gradskog ureda ističu da će obavijesti stajati sve do zatvaranja birališta, odnosno u nedjelju u 19 sati.</p><h2>Provjerite svoje biralište online</h2><p>Kako bismo se uvjerili da je sve legitimno, probali smo pronaći svoje biračko mjesto u registru birača na internetskoj stranici Ministarstva uprave. Nakon što unesete OIB i adresu prebivališta, sustav će vam izbaciti vaše izborno mjesto.</p><p>Ako vas nakon pravilno unesenih podataka sustav ne pronalazi, to znači da niste uvedeni u registru birača ili da je, manje vjerojatno, došlo do greške.</p><p>Također, ovakav način provjere koristan je i za saznati je li preminula osoba i dalje u registru birača, a ako kojim slučajem jest, bitno je odmah prijaviti nepravilnosti.</p><p>Status svog biračkog mjesta možete provjeriti <a href="https://www.zgizbori.hr/site/">www.zgizbori.hr</a>. kao i na internetskoj stranici Ministarstva uprave <a href="https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/">https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/</a>. </p>