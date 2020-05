Markov zadnji intervju: Moj je posao najbolji na svijetu, san...

Hrvatska je u četvrtak izgubila još dvojicu mladih pilota. Članovi Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva Marko Novković (31) i Luka Jagatić (25) poginuli su u padu aviona Zlin 242L tijekom Lukine obuke temeljnog letenja u zaleđu Zadra.

Natporučnik Novković prošle je godine imenovan za člana akrobatske skupine "Krila Oluje", bio je iznimno talentiran pilot. Svega tri tjedna uoči pogibije dao je veliki intervju za YouTube kanal južnoafričkog kolege Alexa MacPhaila u kojem je govorio o ljubavi prema letenju i što za njega znači biti član tima "Krila Oluje".

- Držimo se karantene u Hrvatskoj, ali aktivni smo. Imamo puno učenika koji dnevno uče pa radimo s njima, dobro je što letim - govorio je Marko, kojega je ljubav prema Hrvatskoj dovela iz rodne Australije u Lijepu Našu.

- Rođen sam u Australiji i preselio sam se s 12 godina. Roditelji su odlučili vratiti se u zemlju iz koje potječemo. Prvo sam morao naučiti jezik, upisao školu... Nisam bio jedan od onih koji se zaljubio u letenje gledajući film "Top Gun" svaki dan. Bio sam dečko koji ne zna što će - prisjetio se Novković i otkrio kako se zaljubio u letenje:

- Na zadnjoj godini srednje škole došli su nam piloti iz Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i predstavili to zanimanje. Roditelji nisu bili oduševljeni, ali želio sam pokazati svojima da mogu. Zapravo, tek sam na trećoj godini prvi put pogledao "Top Gun". Obožavam svoj posao i mislim da je najbolji na svijetu. Kad si mlad, želiš osjetiti adrenalin i dati sve od sebe, možeš ispuniti snove. Tako je bilo kod mene.

Novković je letio na poziciji broj 6 u formaciji "Krila oluje", akrobatskoj skupini Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva koja je osnovana 2005.

- Pukovnik Damir Barišić pričao nam je kako su počeli isprobavati stvari. Za početak, da ne poginu. Stvorili su sjajan tim koji uživa u tome što radi. Na početku nije lagano, ali s pravom disciplinom i timskim radom dođete do toga da budete ponosni na ono što radite i pokažete to svijetu.

- Kako radi formacija? Sve je u komunikaciji i tajmingu. Radimo na tome da se savršeno preklapamo iznad piste, ponekad gledam u druge i mislim "Pa neću se valjda zabiti u ova druga tri", ali vjerujete vođi i znate da možete vjerovati onome pokraj sebe i dati sve što možete. Brojevi 1 i 4 znaju točno znaju podatke poput visine, a vođa govori određene riječi, kad skrenuti i kad što činiti.

Novković je bio oduševljen mogućnošću nastupa "Krila Oluje" u brojnim zemljama i iskustvom koje je stjecao.

- Velika je to organizacija, uzima puno vremena. Cijela momčad, i tehnička podrška, nevjerojatan je tim. Imao sam privilegij letjeti Poljskom, Austrijom, nastupao sam na priredbi pred 150.000 ljudi, pa u Švicarskoj, iznad Alpi, u Belgiji... Nikad nisam mislio da će to biti moguće. Vidiš koliko je energije potrebno da se to sve posluži, entuzijazma i discipline.

Progovorio je i o primarnom poslu tijekom kojega je, nažalost, nekoliko tjedana kasnije izgubio život.

- Naš je prioritet biti instruktori leta, a ovo akrobatsko letenje je dodatno, njime se bavimo jer to volimo. Nismo plaćeni za to, kad krene sezona raznih priredbi vježbamo svaki dan, ali inače smo uvijek s našim polaznicima škole i uživamo u tome.

- Koliko dugo smo u "Krilima oluje"? Dok se osjećamo fizički i psihički spremnima. Obično je to četiri ili pet godina, ali može biti i kraće i duže, svačija je situacija drugačija - govorio je Novković i nastavio:

- Kad letim solo, moram se vratiti u formaciju u točno određenom trenutku, moram biti na točno određenoj brzini. Prosječno letim na 250-300 čvorova (460-550 km/h), 120 metara u sekundi, na 90 metara visine. Nemam puno vremena da napravim pogrešku. Ako napraviš pogrešku, neće ni za koga biti dobro. Morate voditi brigu o sigurnosti. Moram izvući maksimum iz aviona, idem i do gravitacijske sile 7G... Napeto je.

Bio je oduševljen avionom Pilatus PC-9M kojim je letio u "Krilima Oluje".

- Osjećam se sigurnije u njemu nego u autu. Možete letjeti pod velikim pritiskom gravitacijske sile, uživam letjeti u njemu. Da dobijem na lutriji, kupio bih si takvoga. Švicarci su napravili sjajnu letjelicu i s vremenom se naučiš na sve uvjete s njim.

Bio je uzbuđen zbog nedavne ugradnje dimnih instalacija u letjelice, uživao je i u zajedničkim nastupima s talijanskim i francuskim pilotima, veselio se budućim projektima... No svi njegovi planovi naprasno su prekinuti. I on, baš kao i Luka Jagatić, nikad neće biti prežaljen.