Martin Kosovec: Pred herojima današnjice ću pjevati o zahvalnosti, oni je zaslužuju

Čast je biti dijelom ovakvog događanja gdje se nagrađuju dobra, humana djela i pojedinci koji su za njih zaslužni, rekao je mladi pjevač Martin Kosovec koji će uskoro stati pred heroje nagrađene za hrabrost, humanost i dobrotu. Zapjevat će im svoju najnoviju pjesmu Grazie signore i tako još više uljepšati atmosferu na 21. dodjeli prestiže nagrade Ponos Hrvatske. S Martinom smo razgovarali o tome tko su danas dobri ljudi kojima trebamo odati počast.

- Za mene su heroji današnjice radnici u zdravstu i prosvjeti, vatrogasci, znanstvenici koji nastoje činiti ovaj svijet boljim mjestom i za nas i naš planet. No, heroj je i svaki anoniman čovjek se sam od sebe odvaži učiniti dobro djelo pa bilo to i pomoć starijoj osobi na ulici ili beskućniku dati obrok, odjeću - rekao je Martin. Dodao je kako i on sam rado pomaže kad god može.

- Mislim da je prirodno činiti dobra djela, kad god se može. Moram priznati da ne mogu reći da mi za to treba motiv, reagiram kad treba i kad to mogu - kaže glazbenik koji trenutno snima pjesme koje će na kraju uobličiti u formu albuma, u planu su mu koncerti, a angažiran je i u nekim projektima vezanim za glumu. Za nastup na Ponosu, htio je izvesti upravu jednu od svojih najnovijig pjesama jer mu se učinila iznimno prikladnom.

- Na Ponosu ću otpjevati Grazie Signore koji baš govori o zahvalnosti i unosi neki vedri ton u publiku. Ovi heroji svakako zasužuju našu zahvalnost - rekao je Martin. Svečanu dodjelu nagrada Ponos Hrvatske pratite 28. ožujka 2026. u 16 sati na HTV 2.

Organizatori su 24sata i partner HRT, glavni pokrovitelj je PPD, a ostali ponosni pokrovitelji projekta su OTP banka, Hrvatska pošta, HEP, Admiral, Erste banka, INA, PBZ Card, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KONČAR, Fina, Hrvatska Lutrija, Telemach, Bauerfeind, JANAF, Studenac, Stega Tisak i Hotel Puntijar.