"Martina Dalić me zamolila ako mogu nazvati Ramljaka"

Potpredsjednik Sabora i čelnik Mosta Božo Petrov gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je s Mislavom Bagom komentirao današnju maratonsku sjednicu Odbora za gospodarstvo, kada su na pitanja odgovarali Martina Dalić i Ante Ramljak.

Danas je Ramljak rekao da ste vi bili taj koji ste ga prvi pozvali da bude povjerenik u Agrokoru.

Tko je bio prvi, ja ne znam…

On je rekao da ste vi bili prvi

Kada su im valjda sve opcije otpale, a naše su odbili, Martina Dalić me zamolila ako mogu nazvati gospodina Ramljaka. On me nakon tog telefonskog razgovara od tri minute sljedećeg dana odbio, a već sljedeći dan je bio na razgovoru kod premijera Plenkovića i Dalić na kojem su se dogovorili.

Želite reći da je to bio igrokaz?

Ne znam je li bio igrokaz, ali dan nakon što me je odbio, Ramljak je bio na razgovoru s Dalić i Plenkovićem. Ako im je cijela obrana spala na to da sam ja prvi zvao Ramljaka, onda super…

Oporba je toliko željela da Dalić i Ramljak dođu u Sabor, a na kraju ih niste pitali koliko je ta tvrtka u kojoj je do jučer radio Ramljak, a sad radi za Agrokor dobila novca. Toliko galame, a na kraju ne pitate logičko pitanje.

Pitali smo nekoliko pitanja i dobili dobre odgovore. Ovo je bila predstava, oni su napravili takav igrokaz da vi ne možete postavljati potpitanja u trenutku kada Dalić ili Ramljak ne odgovore na pitanja. Nisu odgovorili na puno pitanja, ali ono što je bitno odgovorili su hoće li postojati nagrada za te savjetnike koji primaju 250.000 kuna i ona će iznositi 8 milijuna eura.

Nakon svega što ste čuli, mislite li da Martina Dalić i dalje uživa potporu premijera. Ona to nije htjela odgovoriti. Je li ju premijer pustio na brisani prostor pa što bude – bude.

Naravno da ju je pustio. Inače bi danas premijer trebao biti tu budući da je on dao cijelu odgovornost Dalić, a cijela javnost zna da ove savjetničke plaće nisu trebale biti. Ramljak je kazao kako je on kriv i da mu se sudi ako treba. Nisu odgovorili za što su krivi, a Ramljak je otkrio da uopće nije čitao ugovor o roll up kreditu. Tko ga je trebao čitati? Plenković već 15 dana govori da čita sve te ugovore i nije izašao ni sa kakvim stavom osim da opravdava moralnu dvojbu je li to bilo etično.

Surađivali ste s Plenkovićem dok ste bili partneri . Što će on napraviti ili su mu vezane ruke obzirom da je svoju sudbinu vezao uz Dalić i Ramljaka.

On je rekao da je to njegov najvažniji projekt, a danas ga nema u Saboru niti se oglašava. On zna da su Dalić i Ramljak u krivu i da se gadno zabrljalo u Agrokoru. Sad se pokušava distancirati i njih gurnuti na čistinu, ali to tako ne ide. Onaj tko je lider, preuzima odgovornost.

Ramljak je pokušao objasniti zastupnicima kako je došao u neprijateljsko okruženje i okružio se ljudima. 12. travnja je praktički cijela firma znala da je njegov suradnik angažiran u Agrokoru. On je na tiskovnoj konferenciji objavio tko će mu biti bliski suradnici i mi smo u travnju znali koga je on dopremio u toranj.

U travnju je Ramljak izjavio da je 15 dana nakon što je stupio na poziciju povjerenika, on na kraju njih doveo kao svoje savjetnike. Ramljak je 11. Travnja postao povjerenik, a Most je odnose s HDZ-om raskinuo 27. Travnja. Točno tada kada su potpisani ugovori sa savjetnicima mi više nismo bili u Vladi.

Znate li vi koja je bila uloga gospodina Ramljaka? Dolazi li on u Banske dvore, savjetuje li potpredsjednicu Vlade…Jeste li to znali ili ste naknadno doznali?

Ramljak je bio u Vladi budući da ga je Dalić izabrala za osobu koja će je savjetovati. Ramljak je bio u Vladi i zato kažem da je ovaj njihov današnji pokušaj smiješan. Dalić je Ramljaka zvala puno prije nego što je on bio povjerenik.

Tko je bio vaš kandidat za povjerenika?

Mi smo tada na tom sastanku predlagali gospodina Samodola.

Koji je bio razlog zašto on to ne može biti?

Rekli su da je on pretemperamentan i da podiže kaznene prijave protiv svakoga. Pa to je plus. Za mene je plus ako će se pokušati kazniti one koji su napravili prijestup, a za njih je to očito bio minus.

Vi ste tu popustili?

Oni su bili glavni i većinski partner u Vladi. Ne možete utjecati na sve odluke jer inače smo tada mogli već puta izaći iz Vlade.