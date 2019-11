Maša Kolanović: 'Kapitalizam nas je učinio nevidljivima'

Inspiracija mi je dolazila iz nekoliko smjerova. Dva najvažnija su svakodnevica i literatura. A one se ponekad isprepliću na čudesne, da ne kažem jezive načine, rekla je Maša Kolanović, književnica i docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ona je sa zbirkom priča “Poštovani kukci i druge jezive priče” s 12 književnika ušla u izbor za nagradu Fric za 2019. godinu, koju treći put dodjeljuje tjednik Express pod pokroviteljstvom Barcaffea. Pobjednik će osvojiti 75.000 kuna i mobilnu skulpturu.

- Neka zapažanja o našoj svakodnevici postala su dovoljno učestala, da ne kažem opsesivna, te su se počela granati u motive i narative, koji su onda polako bubrili u jednu veću cjelinu zajedničke atmosfere. Onda, ako ste dovoljno uporni, nailazite na potvrde i znakove da o tome svemu ima smisla pisati - pojasnila je Kolanović.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

“Poštovane kukce” žanrovski bi se moglo opisati kao tranzicijsku gotiku, postsocijalističku zonu sumraka, jezivo stvarnosnu prozu. Mračne i apsurdne, a opet duboko intimne, snažne i društveno osjetljive priče. To je svijet koji Maša Kolanović istražuje u svojoj maestralnoj zbirci priča “Poštovani kukci”.

Autorica tekstom i crtežima oblikuje onaj sablasni i teško izrecivi višak materijalne strane ljudske egzistencije, dok smještanje priča u razdoblje tranzicije u Hrvatskoj dodatno pojačava njihov jezivi efekt. Maša nam donosi dubinski uvid u ljude kakvi smo postali pod paskom kapitalizma i konzumerizma koji nas gotovo neprimjetno, ali s neviđenom upornošću, svode na ništa više doli kukce/kupce, ljude koji se samo žele izgubiti u svjetovima IKEA-e i živjeti kataloške živote, poput ljudi u reklamama, u kojima je svaka osobnost svedena samo na ono prihvatljivo i vedro. Živote koji ne priznaju uspomene, suosjećanje i razumijevanje drugoga. Ljudi iz svijeta koji nestaje polako, ali sigurno doživljavaju preobrazbu u kukce koji se ne snalaze u društvu u kojem su vladale neke druge vrijednosti.

- Ne znam je li u pisanju moguće izbjeći reference na osobna iskustva. Ali njih ne treba shvatiti doslovno. Ponekad je to samo emocija koju date nekom svojem liku ili neki detalj koji priče čini autentičnijima - rekla je Maša Kolanović i dodala: - To bi zapravo, prije svega, trebali procijeniti sami čitatelji. Možda bi to mogla biti jedna specifična perspektiva koja se čudi i opire svemu onome što bi trebala biti neka naša novokomponirana kapitalistička zbilja kao normalno i neupitno stanje stvari.

Ovogodišnja nagrada Fric bit će dodijeljena u siječnju 2020. godine.