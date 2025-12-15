Otac i sin ubijali ljude na plaži u Sydneyu, 16 mrtvih. Najmlađa žrtva imala je tek 10 godina!

'ČIN ZLA'

Australski premijer Anthony Albanese nazvao je pucnjavu na plaži Bondi "mračnim danom u povijesti Australije, na dan koji je trebao biti dan svjetla". Na jutarnjoj konferenciji za medije govorio je o posjetu mjestu napada i susretu s policajcima koji su ondje intervenirali. Mnogi od njih, rekao je, bili su dežurni cijelu noć, a na Bondi su stigli i policajci iz Newcastlea i Central Coasta.

"Ono što smo jučer vidjeli bio je čin čistog zla, čin terora i antisemitizma", poručio je premijer, dodavši da je sama činjenica da se napad dogodio na jednom od najpoznatijih australskih simbola "sramota i užas".

Albanese je otkrio i da je mlađi napadač, 24-godišnjak koji je sada u bolnici, prvi put došao pod povećalo vlasti još u listopadu 2019. godine. "Bio je pregledan zbog povezanosti s drugima, ali tada je procijenjeno da nema indikacija da bi mogao predstavljati prijetnju ili se upustiti u nasilje", rekao je.

Premijer je najavio da će na sjednici nacionalnog kabineta danas onedjeljak popodne na dnevni red staviti potrebu za strožim zakonima o oružju. "To uključuje ograničenja broja komada oružja koje pojedinci mogu posjedovati ili imati licencirano, kao i periodičnu reviziju dozvola. Ljudi se s vremenom mijenjaju, mogu se radikalizirati. Licence ne smiju vrijediti zauvijek", naglasio je.

Vlada će, dodao je, predložiti da se agencijama da više ovlasti kako bi se ispitalo što se može učiniti u tom području. Također je najavio da će država pomoći obiteljima žrtava, uključujući i one koji dolaze iz inozemstva na sprovode.