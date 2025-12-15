Pozadina pokolja u Sydneyju: Njima ne treba novac. Vjerski ih indoktriniraju i organiziraju

Izraelske vlasti vjeruju da je teroristički napad u Sydneyju možda izvela strana teroristička ćelija povezana s Iranom. Kao glavnog osumnjičenog navode Iran, a prema pisanju izraelskih medija istražuju se i moguće veze sa skupinama poput Hezbolaha, Hamasa te pakistanske organizacije Lashkar-e-Taiba.

Obavještajni izvori navode da je napad na proslavu na Bondi Beachu bio sofisticiran i pažljivo isplaniran te da nosi obilježja Jedinice 910, vanjskog operativnog krila Hezbolaha, poznatog po operacijama u inozemstvu.

Prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman i sigurnosni stručnjak Gordan Akrap upozorava da se tek treba otkriti tko stoji iza brutalnog napada, ali upozorava da Hezbollah ima mogućnosti vršiti ovakve napade.

- Hezbollah je organizacija koja upravlja Libanonom, oni su na vlasti tamo. Imaju vojno i političko krilo, drže Libanon u zagrljaju. Nije nemoguće da su oni, no sada se ne zna tko je. Oni su slične napade radili i prije. Oni su imali sposobnosti napadati izraelske ciljeve i na drugim kontinentima, sve do Južne Amerike - objasnio nam je gospodin Akrap. Izraelski mediji iza svega vide Iran, no sugovornik nam govori da to nije nužno jer Hezbollah ima autonomiju u djelovanju i odlučivanju.

- Oni jesu autonomni na operativnoj i taktičkoj razini, strateški je to druga priča, tu postoji suradnja s Iranom i to se uopće ne skriva. Na operativnoj razini je komunikacija minimalna da se ne dogodi ovo što se dogodilo u Njemačkoj, a to je prevencija napada - rekao je Akrap.

Napad su izvršili otac i sin te se postavlja pitanje kako se ljude angažira za ovakve napade. Rusija je izgradila modus operandi nakon invazije na Ukrajinu, a to podrazumijeva vrbovanje mladih i onih slabijeg imovinskog stanja, najčešće putem Telegrama. Gordan Akrap smatra da kada se radi o islamističkom terorizmu novac nije odlučan faktor.

- Postoje točni obrasci kako angažirat ljude da izvrše praktički samoubilačke napade. Prvenstveno se radi o indoktrinaciji, ali ne političkoj nego vjerskoj indoktrinaciji. Izjednačavaju vjerske i političke ciljeve i onda dođete u situaciji da napadač nema moralne dileme i prihvatljiv mu je napad. Slični su ciljevi i želje kao kod Rusije, ali je metodologija drukčija, ovdje novac nije toliko bitan. Rusija to pravda više kroz političku i idejnu motivaciju, a ne vjersku. Kod islamističkog terorizma novac je bitan da se osigura obitelj napadača kada pogine - objasnio nam je Akrap.

Jedinica 910

Radi se o tajnoj jedinici unutar Hezbollaha, libanonske političke i militantne organizacije. Ova jedinica odgovorna je za prikrivene operacije organizacije izvan Libanona, uključujući prikupljanje obavještajnih podataka, logističku potporu i uspostavu uspavanih ćelija. Njezine aktivnosti prvenstveno su usmjerene na planiranje i izvođenje terorističkih napada na izraelske i zapadne ciljeve diljem svijeta. Jedinica 910 djeluje pod izravnim nadzorom vrhovnog vodstva Hezbollaha i održava bliske veze s Iranskom revolucionarnom gardom – Snagama Qods (IRGC-QF). Jedinica je poznata po svojoj strogo segmentiranoj strukturi, koja osigurava da operativci imaju uvid samo u informacije relevantne za njihove specifične zadaće, čime se održava operativna sigurnost.