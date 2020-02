Masakr u crkvi: Ranio četvero ljudi, ubio muškarca i dječaka

Četvero ljudi je ranjeno na sprovodu u subotu poslijepodne u crkvi na Floridi, javlja lokalna policija. Dvoje od njih je preminulo u bolnici od težine ozljeda. Prva dojava o pucnjavi je stigla u 14:30 po lokalnom vremenu u crkvi Victory City u Marylandu.

Dječak i odrasli muškarac su preminuli, javlja NBC, dok su jedna žena i mladić u bolnici.

