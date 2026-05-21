MASAKR Ukrajinci napali stožer FSB-a! Zelenski tvrdi: 'Ubijeno je oko 100 Rusa. Okončajte rat!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u utorak da su specijalne snage Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) izvele uspješan udar na stožer ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) u okupiranom dijelu Hersonske oblasti. Prema njegovim riječima, u napadu je ubijeno ili ranjeno oko stotinu ruskih vojnika, a uništen je i napredni protuzračni sustav Pancir-S1, čija se vrijednost procjenjuje na dvadeset milijuna dolara, piše Kyiv Independent.

Iako Zelenski u svojoj objavi nije naveo točno vrijeme i mjesto napada, detalji su se ubrzo pojavili u ukrajinskim medijima. Napad se dogodio 17. svibnja na kompleks koji je FSB koristio kao svoj stožer u selu Heničeska Hirka, smještenom na strateški važnoj Arabatskoj prevlaci, uskom pojasu zemlje koji povezuje okupirani dio Hersona s Krimom.

Izvori iz SBU-a navode da je operacija izvedena masovnim napadom dronova koji su ciljali svaki od devet objekata unutar kompleksa. Objavljene su i snimke koje prikazuju kako bespilotne letjelice precizno pogađaju krovove zgrada, pa čak i ulijeću kroz prozore, što je izazvalo razaranje i golem požar.

Potvrda o napadu stigla je i iz neovisnih izvora. Satelitski sustav NASA-e za praćenje požara (FIRMS) istog je dana zabilježio snažne termalne anomalije na točnoj lokaciji napada, a lokalni stanovnici izvijestili su o seriji eksplozija i velikom požaru koji je uslijedio.

Alfe uništavaju ruske sustave

Zelenski je operaciju iskoristio za slanje snažne poruke Kremlju, ističući odlučnost Ukrajine da nastavi s napadima na vojne ciljeve duboko iza neprijateljskih linija. U svojoj objavi na društvenim mrežama pohvalio je "dobre rezultate ratnika iz Centra za specijalne operacije 'A' Službe sigurnosti Ukrajine".

​- Rusi moraju osjetiti da moraju okončati ovaj svoj rat. Ukrajinski udari srednjeg i dugog dometa nastavit će djelovati - poručio je Zelenski.

Vrijeme napada također nije slučajno. Izveden je dok su Rusija i Bjelorusija provodile zajedničke vježbe s taktičkim nuklearnim oružjem, a ruski predsjednik Vladimir Putin boravio je u Pekingu na sastanku s kineskim vođom Xi Jinpingom, gdje je Ukrajina bila jedna od glavnih tema. Uništenje sustava Pancir-S1, jednog od najmodernijih ruskih mobilnih sustava protuzračne obrane, ima i širi strateški značaj. Kako navode izvori iz ukrajinske službe sigurnosti, elitna jedinica "Alfa" sustavno uništava ruske PZO sustave kako bi stvorila takozvane "slijepe koridore", otvarajući tako put za dalekometne udare ukrajinskih projektila i dronova na ključne logističke i zapovjedne centre u okupiranim područjima, pa i na teritoriju same Rusije.

Južna Hersonska oblast ostaje jedno od najvažnijih i najžešćih bojišta od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Ruske snage zauzele su veći dio regije, uključujući i sam grad Herson, u prvim mjesecima rata. Ipak, ukrajinska vojska je u studenom 2022. u velikoj protuofenzivi oslobodila glavni grad oblasti i područja na zapadnoj obali rijeke Dnjepar.

Dijelovi oblasti istočno od Dnjepra, uključujući i Arabatsku prevlaku, i dalje su pod ruskom okupacijom. Ta su područja redovita meta ukrajinskih napada na vojnu infrastrukturu, skladišta streljiva i logističke rute. Napad na stožer FSB-a u Heničeskoj Hirki samo je posljednji u nizu takvih operacija. Početkom svibnja ukrajinski su dronovi pogodili i postrojenje FSB-a na okupiranom Krimu.

*uz korištenje AI-ja

