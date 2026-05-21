NAPAD DRONOM Dvoje ljudi poginulo u Rusiji i u Ukrajini

Dvije osobe poginule su u napadu dronom na grad Sizranj u ruskoj Samarskoj oblasti na rijeci Volgi, rekao je lokalni guverner, dok je Ukrajina također izvijestila o dvoje mrtvih u noćnom napadu. U Sizranju se nalazi velika naftna rafinerija, otprilike tisuću kilometara od granice s Ukrajinom. Samarski guverner Vjačeslav Fedoriščev u svojoj objavi na Telegramu nije spomenuo je li došlo do oštećenja postrojenja. Još su tri osobe ozlijeđene u napadu dronom u ruskom gradu Šebekinu i okolici, u ruskoj Belgorodskoj oblasti koja graniči s Ukrajinom, priopćile su vlasti na Telegramu.

U Ukrajini su dvije osobe poginule nakon što je Rusija napala Černihivsku oblast na ruskoj granici i jugoistočnu Dnjepropetrovsku oblast, priopćile su hitne službe na Telegramu, dok je više ljudi ozlijeđeno.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi te izvještaje. Rusija i Ukrajina poriču namjerno ciljanje civila.

Mirovni napori za završetak rata koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. zastali su, a obje strane redovito razmjenjuju napade, uključujući udare na energetsku infrastrukturu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u noćnom obraćanju da je nedavno bilo produktivnih kontakata sa SAD-om, koji je pokušao posredovati u pregovorima za okončavanje rata.

"Ako u nadolazećim tjednima uspijemo obnoviti smislenu trostranu komunikaciju i uključiti Europljane, to bi bio pravi ishod", rekao je Zelenskij.

"Naša strana spremna je na takve korake. Računam na to da će naši partneri biti spremni - i da se Rusi neće skrivati."