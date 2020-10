Maske će možda biti obavezne i na Adventu, kazne su 'u rezervi'

Moram reći da mi upravo u četvrtak imamo sastanak s organizatorima poznatoga zagrebačkog Adventa i s njima ćemo razgovarati o tim mjerama, rekao je Capak

<p>Već dugo pratimo situaciju u Europi i razmišljamo o tome da uvedemo obavezu nošenje maski u svim zatvorenim prostorima i na otvorenim prostorima gdje ima više ljudi i gdje je nemoguće izbjeći blizinu, a ja sam samo kao primjer već dao autobusne i tramvajske stanice gdje ljudi čekaju autobus i tramvaj, dakle, može to biti i red za bankomat i slične situacije gdje ljudi ne mogu izbjeći blizinu i bilo bi dobro da nose maske, rekao je<strong> Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. </p><p>Ipak, Capak tvrdi da je teško pobrojati sva mjesta na koje misle te da obično nešto i promakne. </p><p>- Zato je bolje donijeti jednu općenitu poreporuku da su to zatvoreni prostori i sva mjesta gdje ima više ljudi i gdje je nemoguće držati fizičku distancu - objasnio je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3900352/krunoslav-capak-za-rtl-danas-mozda-ce-se-i-na-adventu-morati-nositi-maske-a-kazne-su-uvijek-u-rezervi/" target="_blank">RTL Danas.</a> </p><p>Jedna od tih situacija je i Advent. </p><p>- Moram reći da mi upravo u četvrtak imamo sastanak s organizatorima poznatoga zagrebačkog Adventa i s njima ćemo razgovarati o tim mjerama. Dakako, radi se o otvorenom prostoru što je puno povoljnije, međutim, treba izbjeći velike gužve, znamo da su proteklih godina bile naročito na neke dane što ove godine svakako treba izbjeći ili će biti obaveza nošenja maski i na otvorenom prostoru - objasnio je. </p><p>Capak je poručio i kako su ugostitelji zatražili učestalije i strože kontrole Državnog inspektorata jer, kako tvrdi, u takvim situacijama bolje prolaze oni koji se ne drže mjera, nego oni koji ih se drže. </p><p>- Dakle, oni su sami zatražili da kontrole budu češće i rigoroznije, da se kažnjava one koji se ne drže mjera - rekao je Capak. </p><p>A što se tiče kazni, istaknuo je da su ''one uvijek u rezervi. Zakon sadrži kaznene odredbe nepridržavanja epidemioloških mjera. Ja mislim da su uvijek bolja upozorenja i edukacija, a u krajnjoj liniji ako će biti potrebno uvijek postoji i mogućnost da se kažnjava''.</p><p>Objasnio je i da se jučer u medijima nije pojavio ne zbog prijetnji, nego zbog zdravstvenog stanja majke te da inače njegovoj obitelji zbog prijetnji nije ugodno. </p>