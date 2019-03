Maskirani napadač pucao je po džamijama: Najmanje 9 mrtvih

Više je ljudi ubijeno u pucnjavi na dvije džamije u novozelandskome gradu Christchurchu, objavila je policija, dok novozelandski mediji tvrde da je ubijeno između devet i 27 osoba .

Prema navodima svjedoka, barem jedan napadač je otvorio vatru iz automatskog oružja na ljude koji su dolazili na molitvu u dvije džamije u Christchurchu. Policija je potvrdila da je uhitila jednog atentatora odjevenog u kamuflažnu odoru.

CNN je objavio da je naknadno uhićeno još troje ljudi, dva muškarca i žena, za koje sumnjaju da su nasumično pucali na džamiju Al Noor. Mediji navode izjavu svjedoka da je u napadu korišten i eksploziv.

Foto: REUTERS TV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL U to džamiji je na molitvi bila i cijela kriket reprezentacija Bangladeša koja bi u subotu trebala igrati protiv Novog Zelanda, a Reuters objavljuje da nitko od njih nije ustrijeljen. Džamija Al Noor nalazi se u predjelu Hagley Park district, ali je potvrđena nazočnost policije i u drugoj džamiji u predgrađu Linwooda, gdje je također zabilježena pucnjava. Policija upozorava građane u središtu grada da ne napuštaju svoje domove, a zatvorene su i škole u cijelom Christchurchu.

