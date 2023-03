Maskirani ubojica upao u kuću s 2 pištolja i rekao: 'Neću ti ništa. Gdje mi je brat? Sve ću ih pobiti'

"Vjerojatno se pitate zašto se ovo desilo i kako smo mu mogli pomoć. Dakle, braćo moja i sestre, imao sam težak život od početka do kraja. Razvio sam neku vrstu traumatskog poremećaja od tih iskustava, danas uglavnom ja umirem. U trenutku dok ovo pišem naudaro sam se xanaxa da mi ne bude stresno. Meni najviše znače moji prijatelji. Molim vas pazite jedni na druge, ne dajte nitko da širi strah i da vas maltretira, to je mene dovelo do ovog čina..." Dio je to oproštajnog pisma Ante P. (22) iz Vinkovaca.