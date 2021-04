Bivša zvijezda američkog nogometa, Afroamerikanac Phillip Adams, ubio je u četvrtak pet osoba, uključujući i dvoje djece, da bi potom izvršio samoubojstvo, javljaju mediji.

Taj 32-godišnji obrambeni igrač u NFL-u je automatskim oružjem u Rock Hillu, Južnoj Karolini, ubio 70-godišnjeg liječnika Roberta Lessliea, suprugu Barbaru (69), njihove unuke, 9-godišnju Adah i petogodišnjeg Noah te 38-godišnjeg Jamesa Lewisa.

Lokalni list The Herald je izvijestio da se Adams, koji je živio u blizini, ubio nakon što je policija okružila njegov dom. Također navodi da je šesta osoba preživjela masovnu pucnjavu te da se nalazi u bolnici zbog "teških prostrijelnih rana".

Agencija Associated Press piše da je Adams bio pacijent dr. Lessliea.

Adams je u NFL-u odigrao 78 utakmica. Igrao je za klubove među kojima su New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets, Atlanta Falcons and 49ers.

Posljednji puta je igrao 2015.