STANJE PRIPRAVNOSTI

Masovni napadi na Kijev i Lavov tijekom noći: Četvero mrtvih, Rusi lansirali balističku raketu?

Piše HINA,
Masovni napadi na Kijev i Lavov tijekom noći: Četvero mrtvih, Rusi lansirali balističku raketu?
Foto: Thomas Peter

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u četvrtak navečer na rizik od neposrednog "masovnog ruskog napada", nakon što je Moskva odbacila europski plan za raspoređivanje multinacionalnih snaga

Cijeli teritorij Ukrajine stavljen je u stanje pripravnosti preko noći s četvrtka na petak zbog ruskog raketnog napada. Najmanje četvero ljudi je poginulo, a još 19 ih je ozlijeđeno u Kijevu nakon ruskog masivnog napada, piše Kyiv Independent.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da je među poginulima jedan bolničar, s još četiri ranjena dok su pomagali ljudima. Štetu od dronova pretrpjele su četvrti Pečersk i Desnjanskj, a požar je izbio u Ševčeninski. U četvrti Darnicki se srušio dron, a u četvrti Dnjiprovski požari su zahvatili dvije stambene zgrade.

Zračne snage diljem zemlje izdale su "upozorenje na raketni napad diljem Ukrajine", navodeći balističke rakete koje su lansirane iz zrakoplovne baze Kapustin Yar, oko 400 km istočno od granice.

Foto: Telegram

Taj izvor precizirao je i da su se takve rakete kretale prema glavnom gradu.

Guverner oblasti Lavova Maksim Kozitski izvijestio je i da je grad Lavov također pogođen raketom tijekom noći, ali nije prijavio nikakve žrtve. Prema riječima gradonačelnika Lavova Andrije Sadovskog pogođena je neodređena "kritična infrastruktura".

Ukrajina je izložena noćnim ruskim zračnim napadima različitog intenziteta.

Aftermath of Russian drone and missile attack in Kyiv
Foto: Thomas Peter

U tim je napadima samo u gradu Krivi Rog (središnja Ukrajina) u četvrtak ubijena je 77-godišnja žena i ozlijeđeno 24 drugih, uključujući šestero djece, izvijestio je rano u petak gradonačelnik Oleksandr Vilkull.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u četvrtak navečer na rizik od neposrednog "masovnog ruskog napada", nakon što je Moskva odbacila europski plan za raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini nakon mogućeg završetka rata.

OSTALO

