Matanić ponovno oslobođen: Izvrijeđao je influensericu Doris, ali ta uvreda nije kazneno djelo

Nisam kriv, kazao je na Općinskom kazneno sudu u Zagrebu ponovno redatelj Dalibor Matanić, kojega je influenserica Doris Stanković tužila zbog uvrede i klevete. Ovo je prvi put da je Matanić snimljen u javnosti od njegova priznanja da je godinama uznemiravao kolegice, zbog čega je izgubio angažmane. Također, tad je kazao da se prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti.

Matanić je na sud stigao dobro raspoložen. Sucu, koji ga je pitao zašto ne preuzima pozive, kazao je da i dalje živi na istoj adresi te da preko ljeta nikoga nije bilo.

- Čitao sam da imamo neke čudne poštare na Trešnjevci pa možda je i to razlog - kazao je.

Podsjetimo, tužila ga je Doris Stanković, i to zbog redateljevih komentara nakon što je pročitao da je Doris tražila od restorana u Poreču besplatnu večeru u zamjenu za objavu na društvenoj mreži.

U tužbi navodi da je 30. kolovoza 2020. godine ničim izazvan, iako se okolnost događaja koji je bio motiv za ono što je napisao nije odnosila na njega, na društvenim mrežama naveo za Stanković da je 'influencerska spodoba... neuka, šljam, neradnička bagra i vrijeđao je zbog pripadnosti društvenoj skupini influenceri'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Pravobraniteljica je podnijela DORH-u kaznenu prijavu protiv Matanića | Video: 24sata/Video

Dan kasnije napisao je ispod statusa komentar: 'Ja sam drugačije odgojen - po meni netko da ubere $100000 mora imati je.... obrazovanje - to što je tako lakše korporacijama - ne čini tu neuku klinku nimalo fora'

Zbog Matanićevih navoda, koje smatra klevetničkim i uvredljivim, tražila je da se za klevetu redatelja kazni sa 250 dnevnih dohodaka, a za uvredu sa 150.

U svojoj obrani Matanić je ponovio što je kazao i na prvom suđenju kad je bio nepravomoćno oslobođen, a no Županijski sud u Zagrebu tu je presudu ukinuo smatrajući da nije dobro obrazložena.

- Prvo bih još jednom htio reći da mi je žao što se to ovako razvilo i da moj komentar nije bio usmjeren prema prema privatnoj tužiteljici osobno već prema načinu ponašanja zadnjih godina. Moja je opaska išla u smjeru da dog god se na društvenoj mreži mogu kupiti pratitelji taj sistem je dvojben. Svi smo mi influenseri, i ja sam na neki način influenser, ali smo te pratitelje zaslužili svojim radom - pojašnjavao je Matanić.

Na ročištu u srijedu dodao je da postoje mehanizmi influenserskog odnosno marketinškog posla i da je princip da bi svi trebali biti zadovoljni.

- To što je ona tražila kompenzaciju je sasvim legitimno, no moj komentar išao je na njezinu reakciju odnosno ponašanje kad to nije dobila. Smatrao sam da je njezina reakcija na odbijanje restorana istome nanijela štetu, odnosno neku vrstu povrede ugleda restorana. Ja sad znam tko je ona i nemam baš ništa protiv nje, a moj komentar nije bio usmjeren njoj osobno, već općenito na takvo ponašanje - branio se Matanić.

Stanković je, pak, na prvo suđenju objasnila što ju je iz redateljeva komentara povrijedilo i zašto.

- Iz restorana su odbili suradnju rekavši da ne znaju tko sam i da im se to ne isplati. Ali reakcija redatelja na to je bila grozna. Vrijeđao me da sam neuka, no ja sam redovna studentica i dajem ispite u roku, a prolazim sa četvorkom. Ponizio je mene i moju obitelj. To me pogodilo, bila sam rastresena, psihički vrlo loše, vrlo nervozna i nesigurna u sebe, a i dan danas mi je teško – prisjetila se u sudnici Stanković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Zavjet šutnje zbog Matanića | Video: 24sata Video

Dodaje da se prvo ispričao pod pritiskom javnosti na društvenim mrežama, da bi nakon toga ispriku povukao uz opravdanje kako smo različitih svjetonazora i stavova.

- I da, znam tko je on, eksponirani redatelj, poznat široj javnosti kao i ja - govorila je Stanković.

U završnom govoru njezin je odvjetnik Davorin Karačić istaknuo da Matanić sudu nije pružio nijedan dokaz za klevetničke navode da bi njegova klijentica ucjenjivala restoran.

- Okrivljeni nije zastupnik restorana niti tribun određenih društvenih slojeva pa da mu je dozvoljeno vrijeđati i klevetati osobe koje s njim nemaju nikakve veze i koje mu nisu nanijele nikakvo zlo. Budući da i dalje inzistira na svojoj ispravnosti predlažemo sudu da ga proglasi krivim i strogo kazni - rekao je Karačić.

Sud ipak nije bio takvog stava te je Matanića po drugi puta nepravomoćno oslobodio krivnje iz istih razloga kao i prvog puta.

- Smatram da postoje elementi uvrede, no ne i kaznenog djela uvrede odnosno da u konkretnom slučaju nema protupravnog ponašanja i to će biti detaljno obrazloženo u presudi - kazao je sudac Marko Benčić.

Stanković preostaje žalbu na tu odluku, a o konačnog ishodu odlučit će drugostupanjski sud.