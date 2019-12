Mate Bulić na izbore u Mostar stigao s Draganom Čovićem

Za razliku od izbora prije pet godina jučer iz okolnih gradova nisu bili potrebni autobusi kako bi prevezli birače, uglavnom HDZ-a, na glasovanje u Mostar. Otvaranje biračkog mjesta kasnilo je dvadesetak minuta u Mostaru, jer je jedan član odbora, neslužbeno doznajemo, prespao pa se već za tih prvih dvadesetak minuta stvorio red, gužva, nervoza...

Čović: Poruke s Pantovčaka uvijek se daleko čuju

Mnoge nije spriječilo ni ružno vrijeme da se pojave i glasuju na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.

Jedan od njih bio je i kralj dijaspore Mate Bulić, koji je na glasačko mjesto u Mostar stigao u pratnji predsjednika HDZ-a BiH i predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića.

Foto: Velimir Begić/24sata

I više je to nego jasna poruka kako je Miroslav Škoro time, nakon Thompsonovog, vjerojatno ostao i bez glasa još jednog svog ''kuma''.

- Ovaj put imamo zanimljive izbore u Hrvatskoj. Za mene dvojbe nema. Zna se! Očekujem da će mnogi tako glasovati, jer kada nam zakoni Hrvatske i BiH to dopuštaju, moramo to iskoristiti. Prema svemu sudeći imat ćemo drugi krug pa se za dva tjedna opet vidimo, a značajni su nam ovi izbori jer se poruke s Pantovčaka uvijek daleko čuju, a nadam se da će se kontinuitet tih poruka nastaviti, i da ćemo tome svjedočiti 5. siječnja - kazao je Čović, nadajući kako će se i ubrzati europski put BiH kada Hrvatska sljedeće godine bude predsjedala.

Foto: Velimir Begić/24sata

A Čovićevu tezu da su izbori zanimljivi potvrdili su nam i brojni glasači, koji su do sada uvijek glasovali uglavnom za jednog kandidata.

-Zna se! Za promjene! Za Škoru, kazao nam je jedan glasač iz Mostara, dok su drugi odobravali njegov izbor i njegovu poruku, ''ali ako ne napravi promjene, odmah ga treba smijeniti'', nadovezao se drugi.

Na izbore izašao i velik broj mladih

Jedan dio onih koji su izišli kažu kako su samo došli iskoristiti svoje glasačko pravo, ali da ne očekuju promjene, bez obzira tko bude na Pantovčaku i sljedećih pet godina.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Unatoč velikom pljusku i nevremenu, jučer u Mostaru na izbore je izišao i veliki broj mladih.

-Moramo se nadati da će biti bolje. Očekujemo da se u sljedećih pet godina zaustavi, ili barem smanji, odlazak mladih ljudi, i iz Hrvatske, ali i Hrvata iz BiH, kazala je djevojka koja je sa svojim društvom prešla četrdesetak kilometara kako bi na izbore iz Ljubuškog stigla u Mostar.

-Nismo glasovali ni za Komšića, a postao je hrvatski član Predsjedništva BiH, ako ni sada ne pobijedi osoba za koju smo glasovali, nećemo se razočarati. Naviknuli smo, ali se se ipak nadamo da će ovaj put pobijediti naš kandidat, komentirala su dva starija gospodina kao da pogađaju brojeve na lotu, a ne kao da su upravo listić ubacili u glasačku kutiju.

Na biračkom mjestu u Mostaru zatekli smo bivšeg vatrenog i Dinamovog vratar Vladimira Vasilja. On je u Mostar stigao iz tridesetak kilometara udaljenog Međugorja, a potom je otišao na humanitarni turnir Četiri kafića – Loptom do dobrote koji se prvi put organizira u Čitluku. On nastupa za veterane, a na turniru igraju i njegovi sinovi, također vratari.

Foto: Velimir Begić/24sata

-Nadam se kako će Hrvati u BiH imati ista prava kao i druga dva naroda, a što se Hrvatske tiče volio bih da se pronađu nestali, Vasiljeva su očekivanja od ovih izbora.

U Mostaru je posla imala i hitna medicinska pomoć koju smo zatekli u jednoj intervenciji nakon što je stariji čovjek pao, ali brzo su ga digli na noge.

U Bosni i Hercegovini glasovalo se u konzulatima u Sarajevu, Mostaru, Banjoj, Luci, Tuzli, Vitezu i Livnu.