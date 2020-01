Mate Bulić otkriva goste na turneji: Zak, Šuput, Thompson

Nakon više od 30 godina uspješne karijere Mate je odlučio svojoj publici upriličiti tri velika koncertna spektakla i to 20.02. u splitskoj Spaladium Areni, 22.02. u Gradskom vrtu Osijek, dok će 29.02. trijumfirati pred zagrebačkom publikom u sportskoj dvorani 'Dražen Petrović'.

Turneja nosi naziv 'Ja sam na Vas ponosan' po Matinom posljednjem velikom hitu, no kako Mate ističe i po tomu što može biti ponosan na svoju velikobrojnu publiku iz svih krajeva svijeta koja ga svih ovih godina prati i voli uz zaključak: 'Moja osnovna dužnost kao čovjeka, drugo kao izvođača je zaokružiti tu jednu cijelu priču i reći svim tim ljudima, hvala lijepo što ste bili sa mnom sve ovo vrijeme, što ste me trpili i što ste me slušali'.

Foto: Danijel Galić

Na svojoj prvoj velikoj dvoranskoj turneji Mate će imati i goste. U Splitu uz klapu Pasika, nastupit će HKUD "Lindžo" iz Neuma, HKUD 'Brotnjo' iz Čitluka, a na pozornici će mu se pridružiti i Marko Perković Thompson. Dva dana nakon, u Gradskom vrtu Osijeku gostovat će mu jake snage Slavonije Šima Jovanovac, Ivan Stapić, Stjepan Jeršek Štef i Slavonia band, dok je za Zagreb pozvao Ivana Zaka, te dragu mu prijateljicu Maju Šuput s kojom je prije osam godina snimio pjesmu 'Dvije lude'. U sva tri grada na pozornici će mu društvo praviti i Tarapana bend s kojima će izvesti njihov aktualni zajednički hit 'Ja sam na te ponosan'. Kroz cijelu turneju Matu će pratiti i njegov bend Delta te impresivni Big band sastavljen od vrhunskih hrvatskih instrumentalista - kako i sam naglašava bit će tu svega, od gajdi do harmonike, tako da se na stagu može očekivati oko dvadesetak ljudi tijekom cijele večeri.

Za produkcijski dio bit će zadužen Branimir Mihaljević s kojim je Mate snimio svojih zadnjih pet studijskih albuma te prije pet godina pripremio i svoj uspješni koncert u KD 'Vatroslav Lisinski'.

Na repertoaru će se nizati brojni Matini veliki hitovi poput 'Domu mom', ' Gori gora, gori borovina', 'Narodno veselje', 'Ja još uvijek kao momak živim', 'Tiho, tiho teče Neretva', 'Pjevam i plačem' koji su ga i doveli do današnjeg statusa vodećeg imena domaće glazbene scene. Ulaznice su u prodaji u sustavu Eventima i na svim prodajnim mjestima Eventima.

Foto: Goran Berovic

Pretprodaja ulaznica:

FB event | Mate Bulić // Split // Spaladim, 20.2.

ULAZNICE

PARTER: 130 kn

TRIBINA: 150 kn

VIP LOŽA: 250 kn

FB event | Mate Bulić // Osijek // Gradski vrt 22.02.

ULAZNICE

PARTER: 100 kn

TRIBINA: 130 kn

FB event | Mate Bulić // Zagreb, Cibona, 29.2.

ULAZNICE

PARTER: 140 kn

TRIBINA: 170 kn



