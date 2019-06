Mateji je uređaj za kolica jedini spas: On košta 26.000 kuna...

Matea Vrkljan (19) iz Zagreba u životu se suočila s brojnim teškim dijagnozama poput cerebralne paralize, tetraplegije i epilepsije, dvadeset operacija, deset tumora... Prije četiri mjeseca dobila je i dijagnozu multiple skleroze zbog koje više ne može sama gurati svoja invalidska kolica. Hitno joj treba Triride uređaj koji stoji 26.000 kuna i za koji njezina mama, uza sve goleme troškove za lijekove, nema novca.

O Matei smo pisali 2016. godine kada je njezina mama Ivana (43) došla pred zid jer kćeri više nije mogla plaćati Movicol, lijek koji joj život znači.

Gubi snagu u rukama

Matea, naime, jedina u Hrvatskoj ima rijetki oblik dijagnoze spina bifida, odnosno rascijepa kralježnice uslijed kojeg su joj u potpunosti nefunkcionalni živci koji povezuju mozak s probavnim sustavom. Zbog svega toga Matea, također jedina u Hrvatskoj, u crijevima ima ugrađen poseban sustav. On je cjevčicom spojen na njezino crijevo preko kojeg joj mama svakodnevno daje lijek Movicol, bez kojeg Matea uopće ne bi imala probavu. No riječ je o lijeku koji nije na listi HZZO-a i za koji Ivana, budući da država za to ne daje niti lipe, mora mjesečno plaćati 800 kuna.

Često ga nema u Hrvatskoj te se mora snalaziti s nabavom iz inozemstva. Dodatno, Ivana mora kupovati i potrošni materijal, poput dezinfekcijskih sredstava, šprica, ali i vitamine. Na sve to i lijek, mjesečno odlazi 1.500 kuna, a Ivanina primanja su 2.500, s obzirom na to da ima status roditelja njegovatelja.

- Kao dodatni udarac je došla dijagnoza progresivne multiple skleroze u ožujku ove godine. Zbog multiple Matea gubi snagu i pokretljivost u rukama i tijelu te ne može više sama upravljati svojim kolicima. Triride uređaj, koji se montira na kolica poput dodatnog kotača i zapravo ih na neki način pretvara u motorna, jedini nam je spas. No ja joj kao samohrana majka koja prima naknadu za status od 2.500 kuna to ne mogu priuštiti – govori Ivana dodajući da ovaj uređaj nije na listi pomagala i država ga Matei ne plaća.

Ovoj toploj i dragoj djevojci iznimno teško pada pogoršanje njezinog stanja. Ujedno, ona i mama Ivana sada traže neku udrugu gdje bi Matea od jeseni mogla provoditi koji sat radi socijalizacije i dodira s vanjskim svijetom.

Čekajući na svoju priliku da joj se olakša život, Matea vrijeme provodi uz vježbe, lijekove i terapije, ali i prateći sport kojeg obožava, osobito nogomet. Izađe i sa sestrama u šetnju, a uz nju je uvijek i njezina vjerna prijateljica, kujica Luna.

Molba za donacije

Mateina mama iskreno priznaje kako joj nije nimalo lako po drugi put ogoliti privatni život u javnosti, ali to je, kaže, jedini način da zamoli dobre ljude za pomoć i osigura kćerki ono što joj je nužno i što država ne plaća. Stoga moli za donacije za lijek Movicol te za novčanu pomoć da se Matei kupi dodatak za kolica, i da se lijek, ako ne bude donacija, osigura na takav način.

Svi koji žele pomoći novac mogu uplatiti na Matein žiro račun kod Erste banke, broj HR0624020063102875011, za uplate iz inozemstva SWIFT broj je ESBCHR22.