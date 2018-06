Matematika prema Mikiju: Više cijene parkinga za čišći zrak

Nema poskupljenja parkinga. Nikad o tome nisam govorio već o pravednom rasterećenju plaćanja parkinga, da parking trebaju plaćati svi u Zagrebu, tvrdio je Milan Bandić u travnju opovrgavajući tad napise o skorom poskupljenju parkinga.

Zagrebački gradonačelnik pojasnio je da se to odnosi na proširenje parking zona i smanjenje cijena parkirnog sata. No dva mjeseca kasnije nešto sasvim drugačije. Građani će, po svemu sudeći, plaćati, veće cijene parkiranja i prijevoza.

U Nacrtu novog prijedloga Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža, a na koji će se prijedlozi i prigovori moći uložiti do 11. srpnja, navedene su puno više cijene. Parkiranje u prvoj zoni poskupjet će dvostruko, sa 6 kuna po satu na 12 kuna, u drugoj će se zoni, umjesto tri kune, plaćati 5 kuna, a parkiranje u trećoj zoni poskupjet će za 50 lipa, odnosno s 1,5 kuna na dvije kune. Nadalje, sat parkiranja u garaži Tuškanac umjesto pet koštat će 10 kuna, na Langovu trgu i u Petrinjskoj parkiranje u garažama stajat će sedam, a ne četiri kune, a cijene će ići gore i u ostalim javnim garažama kojim upravlja Zagrebparking. No ni to nije sve.

Prema prijedlogu mijenjat će se i vrijeme naplate, pa će se tako radnim danom u prvoj zoni parkiranje naplaćivati od 7 do 22 sata, a ne do 21 sat.

U Zagrebparkingu kažu kako su se na ovaj korak odlučili kao na mjeru ekološki odgovornog poslovanja, i to u “ svrhu smanjenja prometnih gužvi na prometnicama i parkiralištima, smanjenju onečišćenja zraka te poticanja građana na korištenje javnoga gradskog prijevoza u centru grada”.