Europarlamentarac Predrag Matić bio je gost na N1 gdje je govorio o izbjegličkoj krizi koja bi mogla nastati zbog situacije u Afganistanu.

Kaže kako će različite politike imati različit pristup krizi. Dodaje da su Amerikanci nakon 20 godina ostavili Afganistance na milost i nemilost talibanima na što ne možemo utjecati, ali možemo pomoći. Iako Afganistan ima 40 milijuna stanovnika, Hrvatska će primiti 20 ljudi.

Matić kaže kako ono što se događa prvenstveno ženama možemo zaustaviti samo ekonomskim i političkim pritiskom. Postoji i opcija vojne intervencije, no kaže da su se one općenito pokazale neuspješnima.

- Oni dođu na trenutak, smire situaciju i onda bude još gore.

Kaže kako su avioni koji odlaze iz Afganistana prepuni vojnosposobnih ljudi koji bi sami se bi trebali pomoći.

- Pomozi si i Bog će ti pomoći. Afganistanci bi trebali sami sebi pomoći. Ovako, doći na granice Europe to je samo kratkotrajno gašenje požara.

Matić dodaje da mi moramo učiniti sve da zaštitimo temeljna ljudska prava, dok je unutarnje uređenje stvar zemlje koja o tome odlučuje. Kaže kako se boji da će 'ekonomski interesi učiniti da zažmirimo na ono što se čini ljudima'.

Komentira kako će zidovi i žice držati jedno razdoblje. Kaže kako je Hrvatska tranzicijska zemlja odnosno zemlja koja će primiti malo, simboličan broj ljudi, dok će ostatak njih ići dalje.

- To Hrvatska može, u znak dobre volje i civiliziranosti. Ali one brojke od stotina tisuća, to će sve ići na Zapad”, kaže.

Matić je rekao kako je Afganistan 'kolosalan neuspjeh' gdje će najveće žrtve biti djevojčice i žene koje su povjerovale da mogu slobodno živjeti.

Dodaje da nitko neće odgovarati zato što se potrošilo toliko novaca, godina i života, ali zaključio je da Hrvatska nije nikako kriva za situaciju u Afganistanu.