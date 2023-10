Matijević (SDP) pozvao Puljka da realizira 80 tisuća eura za potpomognutu oplodnju

Predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević ​pozvao je u ponedjeljak gradonačelnika Ivicu Puljka da realizira 80 tisuća eura sredstava koja je ta stranka osigurala za subvencioniranje medicinski potpomognute oplodnje mladim parovima koji se žele realizirati kao roditelji.

Podsjetio je kako je medicinski potpomognuta oplodnja veliki problem u Hrvatskoj jer istraživanja pokazuju da se 20 posto mladih parova ne mogu ostvariti kao roditelji prirodnim putem. Godišnje se u Hrvatskoj izvede oko 7500 zahvata medicinski potpomognute oplodnje, nastavio je Matijević, a zahvaljujući tome godišnje se rodi 1200 djece.

​- Prilikom izglasavanja gradskog proračuna za 2023. godinu usvojen je amandman SDP- a koji osigurava 80 tisuća eura za fond medicinski potpomognute oplodnje, no do sada nije došlo do nikakve realizacije. Pozivamo gradonačelnika da to realizira jer sredstva imamo, a i velika je potreba za tim. SDP želi subvencionirati takve postupke- poručio je Matijević.

Objasnio je kako svi parovi prema HZZO-u imaju pravo na četiri besplatna takva postupka. Dobna granica za žene je do 42. godine, no smatraju kako bi tu dobnu granicu trebalo pomaknuti. Predložili su i da se sa 70 posto subvencionira postupak ukoliko se izvede u KBC Split, 60 posto ako se izvode u poliklinikama na području grada i 40 posto ako će na njih ići u poliklinike na teritoriju Hrvatske ili EU, no ne više od tisuću eura.

Subvencija bi se odnosila na parove koji imaju prebivalište u gradu Splitu, dodao je Matijević. Kazao je i da je Gradac 2018. godine bila prva općina koja je to uvela u Hrvatskoj nakon čega su ga slijedile Ploče, Osijek, Dubrovnik i Makarska.

Krstičević: Minimalan teret za jedinice lokalne samouprave

​Gradonačelnik Ploča i član ​predsjedništva SDP-a Hrvatske Mišo Krstičević​,​ inače liječnik splitske bolnice, rekao je da je najmanje bitan medicinski aspekt te odluke koja ima elemente i demografske politike.

Bilo kakav izlazak u susret tim ljudima je hvale vrijedan i samim time ta mjera ima najznačajniju solidarnu komponentu, kazao je dodavši da to u određenom smislu financijskog opterećenja bilo koje jedinice lokalne samouprave gotovo ništa ne znači jer je riječ o minimalnom teretu.

- Ne bi trebalo biti nikakvih opstrukcija da se takve stvari uvedu pogotovo s obzirom na to da Split ima već formiranu stavku u proračunu. Ovu mjeru, osim što je demografska i solidarna, činimo na određeni način i socijalnom. Ima fine komponente koje ljudima koji imaju takve vrste problema može pomoći- zaključio je Krstičević.