Brnjac: Split je među gradovima koji su najviše profitirali ulaganjima Vlade u sport

U procjeni oko domaćinstva Europskih igara u Splitu smo se vodili prvenstveno analizom elaborata koji nam je dostavljen od strane HOO-a, a ukupni troškovi organizacije premašuju 60 milijuna eura, dok bi tek 2.8 milijuna eura od svih troškova bilo usmjereno na sportsku infrastrukturu u Splitu, kazala je za HINU ministrica sporta i turizma Nikolina Brnjac.

Split je bio kandidat za održavanje četvrtog izdanja Europskih igara 2027. godine, a splitski gradonačelnik Ivica Puljak je u četvrtak na sjednici Gradskog vijeća prozvao Vladu da je uskratila jamstva za organizaciju ove sportske manifestacije. Europske igre su se dosad održale u Bakuu, Minsku i Krakovu ove godine, radi se o natjecanju u manje atraktivnim sportovima, no značajne su ipak jer je u nekim sportovima moguće ostvariti normu za odlazak na Olimpijske igre.

- Sufinanciranje troškova održavanja jednog takvog natjecanja potencijalno bi usporilo i daljnji rast ulaganja u sve naše prioritete koje sam navela. Otklanjam zlonamjernu i lažnu tezu koju plasiraju pojedinci, a to je da je Vlada RH uskratila jamstva za domaćinstvo jer želi ”sabotirati Split” ili još gore, zato jer ”ne voli Split”?! To je narativ splitskog gradonačelnika, čiji je model upravljanja Splitom u cijelosti razotkriven, a on pokazuje nervozu zbog katastrofalnih rezultata njegove vlasti i političke garniture. Svi kapitalni projekti koji se realiziraju u Splitu, događaju se upravo zbog podrške Vlade Andreja Plenkovića i nadležnih resora.

- A ako se vratim na Europske igre, prema saznanjima koje imamo od organizatora prošlih Igara koje su održane u Poljskoj troškovi su na kraju narasli puno više nego su oni predviđali i približili se čak 150 milijuna eura, a niti interes gledatelja, kao i sponzora, nije opravdao očekivanja. Ne sumnjam da bi naši organizatori napravili izvrstan posao, međutim u ovom trenutku smo procijenili kako ćemo sredstva usmjeriti daljnjem osnaživanju sustava ciljano prema našim prioritetima, jer proračunskih sredstava za sve nažalost nema- kazala je ministrica Brnjac, koja je naglasila kako je Vlada do sada uložila gotovo 9 milijuna eura u sportske manifestacije i sportsku infrastrukturu upravo u Gradu Splitu i po tome je Split među županijskim središtima koja su posljednjih godina najviše profitirala od ulaganja iz državnog proračuna u području sporta.

- Uz osiguravanje financijske potpore za obnovu Poljuda, koji je proglašen građevinom od nacionalnog interesa, Vlada je u ovoj godini u Splitu s pola milijuna eura poduprla i održavanje Davis Cupa, prošle godine Europsko prvenstvo u vaterpolu s 2.5 milijuna eura, a s isto toliko i održavanje kvalifikacijskog košarkaškog turnira za Olimpijske igre u 2021. godini. Isto tako, sufinancirali smo s milijun eura i postavljanje balona na bazenu na Zvončacu, a sa 100.000 eura i obnovu parketa na Gripama te sanaciju teniskih terena na Firulama. Uz to, s više od milijun eura sufinancirano je i 80 programa lokalnog sporta i programa Hrvatska pliva.

Govorite samo o Splitu, a što je s ostatkom Hrvatske?

- Kada govorimo općenito o velikim natjecanjima diljem Hrvatske u sljedeće dvije godine je planirana potpora nizu natjecanja od strane Vlade RH, od europskih prvenstava u judu i hrvanju, do Svjetskog prvenstva u rukometu, a tu ne računam ono što je već od ranije u planu, kao što je Svjetsko prvenstvo u reliju, koje sufinanciramo već protekle tri godine te niz drugih velikih natjecanja, koje putem natječaja kontinuirano sufinanciramo svake godine, poput ATP u Umagu, Hanžekovićevog memorijala ili biciklističke utrke Cro Race. Ukupno je bilo čak 110 takvih natjecanja koje smo sufinancirali do sada te ćemo ih sigurno nastaviti podupirati i u budućnosti.

Ministrica je podstjetila da će se uskoro navršiti godina dana od kada je u Hrvatskom saboru usvojen novi Zakon o sportu, koji je stupio na snagu s prvim danom ove godine. Najavljivano je kako će novi Zakon donijeti niz noviteta koji će poboljšati sustav sporta i omogućiti nove uvjete.

- Mislim da svi možemo biti zadovoljni dosadašnjim rezultatima Zakona. Sjećam se kako su se na raspravi u Hrvatskom saboru čule kritike kako su neke mjere dobro zamišljene, ali je potrebno donijeti Pravilnike kako bi zaživjele propisane prednosti i poboljšanja. Zbog toga mi je izuzetno drago da su gotovo svi pravilnici stupili na snagu, pa, između ostalog, već oko 2.000 vrhunskih sportašica i sportaša ostvaruje pravo na stipendiju, naši vrhunski treneri na trajnu naknadu, a sportaši I. kategorije na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Posebno bih istaknula vrlo važan pravilnik o javnim potrebama u sportu na temelju kojega ćemo uskoro raspisati javni poziv za organizaciju velikih sportskih natjecanja te izgradnju i obnovu sportske infrastrukture u sljedećoj godini. Time smo omogućili da svi organizatori natjecanja, gradovi i županije već u ovoj godini mogu znati koliku će imati pomoć države u realizaciji svojih projekata u sljedećoj godini.

Pred nama su u sljedećoj godini nove Olimpijske igre, kojima je domaćin Pariz. Kakva su vaša očekivanja?

- Naše sportašice i sportaši nas nikada do sada nisu razočarali i sigurna sam da će i u Parizu biti uspješni. Nama je važno da smo im kao Vlada, kako je neki dan istaknuo i predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, omogućili optimalne uvjete da se mogu u miru pripremati za Pariz te se nadam da će što više njih ispuniti svoj san i prije svega se plasirati na Igre, a onda i tamo postići rezultate kakve žele. Nedavno sam imala priliku čestitati Tinu Srbiću i njegovom timu, koji se prije 10-ak dana kvalificirao u Pariz i uistinu sam svaki puta zadivljena predanošću naših vrhunskih sportaša. Zato sam sigurna kako ćemo u 2024. opet imati slatke brige oko pripremanja dočeka i proslave naših medalja- zaključila je ministrica.