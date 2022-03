Mato iz Eminovaca u svoj dom primio sedmero izbjeglica: 'Olgi sam dao i auto da vozi djecu'

Prije trideset godina s obitelji sam izbjegao iz Bosne i Hercegovine, iz Kotor Varoša. Gledao sam što se događa s tim nesretnim ljudima u Ukrajini i pred jednim svojim djelatnikom rekao sam da ću primiti jednu obitelj iz te zemlje. Pretprošlu nedjelju me nazvao taj djelatnik i pitao me stoji li još uvijek ta moja ponuda da ću primiti izbjeglice iz Ukrajine. Potvrdio sam, a navečer mi je doveo tri žene s četvero djece. To su tri obitelji iz istog mjesta u Ukrajini. Kuća nije mala, ali sam odmah shvatio da ću nešto morati napraviti kako bi im osigurao da se što bolje osjećaju - govori nam Mato Grgić iz Eminovaca koji je u jednom danu postao bogatiji za sedmero članova.

Pogledajte video: Sve više ljudi bježe od ratnih strahota

Kako odmiču dani ruske agresije na Ukrajinu, sve je više razaranja, ubijanja i prognanih iz te zemlje.Iako većina njih putuje u zemlje zapadne Europe, utočište od rata pronašli su i u Hrvatskoj.

Neslužbene brojke govore da ih je stotinjak svoj mir našlo na području Požeško slavonske županije. Uglavnom su smješteni kod poznanika, rodbine ili prijatelja. Mato je sa sedmero nepoznatih Ukrajinaca vrlo brzo brzo našao zajednički jezik.

- Trebalo je malo vremena da se smire, poslože svoj misli, pobjede strah. Vidio sam da su nervozni jer su svoje najdraže ostavili u Ukrajini. Mobitele ne ispuštaju iz ruku i stalno su u kontaktu sa članovima obitelji. Jedna je ostavila 22-godišnjeg sina i supruga na ratištu. Obavio sam sve da registriram te žene i njihovu djecu, a s ravnateljicom Osnovne škole Julija Kempfa dogovorio da djeca u ponedjeljak krenu na nastavu. Tri djevojčice su učenice osmog, a dječak šestog razreda. Olgi, majci jedne djevojčice dao sam svoj automobil da djecu može odvoziti i dovoziti iz škole – rekao nam je Grgić duboko dirnut tragedijom ovih obitelji.

Mlade žene i njihova djeca zadovoljni su gostoprimstvom u Hrvatskoj. Iako je nikada prije nisu posjetile, hvale njezinu ljepotu. Ispričale su nam da su iz ukrajinskog grada Poltave putovale dva dana na svakojake načine - autobusom, automobilom, čak su i pješačile.

– Lijevo i desno od nas su padale bombe, a samo dan nakon što smo izašli bombardirali su naš grad – rekla je djevojka Nastasia, milujući na krilu svog godinu i pol dana starog psa Hardyja.

Da bi se što bolje osjećale, Grgić im je pronašao novi smještaj.

Mile Filipović iznajmio je kuću u mjestu Kula kod Požege koja je potpuno namještena.

- Kuću sam ponudio za smještaj izbjeglih iz Ukrajine. Samo neka pokriju troškove struje i vode, drugo mi ništa ne trebaju platiti – rekao je Mile.

Vinogradar iz Požege Dinko Brus ukrajinske izbjeglice ugostio je protekle subote u svom vinogradu. Želio je da bar na trenutak misli odvoje od rata u Ukrajini.

– Gurgurevo, Dan Grada Požege je tradicionalno vrijeme za odlazak u vinograde. Mati sam rekao da dovede svoje gošće da se u prirodi barem u mislima malo odmaknu od rata u Ukrajini. Koliko sam mogao primijetiti, to im jako dobro došlo, a posebno psiću Hardyju koji se baš jako dobro udomaćio – nasmijao se Dinko.

Ukrajinske žene i djecu posjetio je i u Kuli i donio im poklone i kovertu koju mu je dala njegova prijateljica Požežanka.

- Pretpostavljam da je unutra novac, nisam otvarao moje je bilo samo da im ovo predam - rekao je Dinko.

Olga, njezina kći Nastasia, sin Gleb, Anna i kćerka Margarita, te Viktoria i kćerka Tania ne mogu skriti zadovoljstvo zbog dobrohotnosti ljudi velikog srca. Posebno ih je dojmilo to što su njihova djeca uključena u nastavu.

- U OŠ Julija Kempfa krenulo je četvero učenika, izbjeglica iz Ukrajine. Pohađaju šesti i osmi razred. Prvi dan je prošao dobro, s učenicima se sporazumijevamo malo na engleskom jeziku, a služimo se i Google prevoditeljem. Učenike smo uključili na školsku užinu i autobusni prijevoz te će uskoro krenuti na početno učenje hrvatskog jezika u trajanju od 70 sati, koje će se odvijati u školi.

Izvrsno su se snašli na satima engleskog jezika, hrvatskog jezika, matematike i informatike.

- Pohađat će redovno nastavu prema rasporedu svog razreda. Pripremili smo kartice sa slikama i osnovnim pojmovima na hrvatskom jeziku. Učenici su vrlo pristojni i kooperativni te ćemo se svi u školi truditi da se što bolje prilagode, osjećaju se sigurno i dobrodošlo te da steknu prijatelje. Naši učenici su ih izvrsno prihvatili i žele ih uključiti u sve naše daljnje školske aktivnosti – rekla je Kornelija Sabljak, ravnateljica OŠ Julija Kempfa u Požegi.

Svi ovi ljudi velikog srca silno se trude ublažiti bol i patnju nesretnih izbjeglih ljudi iz Ukrajine. Pokazati im da su dobrodošli, da su sigurni i da mogu računati na njihovu pomoć oko svega što im treba koliko god je potrebno.

PRATITE RAZVOJ DOGAĐAJA U UKRAJINI UŽIVO IZ STUDIJA: