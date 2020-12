Maxici je škola postala dom, o njoj su brinuli đaci kod Osijeka

Djeca su se organizirala svaki dan i brinuli se o psiću. Njih devet se ujedinilo. Iz mliječne kuhinje odvajali su hranu kako bi joj imali što dati za jesti

<p>Učenici trećeg razreda sklonili su kujicu s hladnoće i svaki dan brinuli se o njoj, pa je s njioma provela i tjedan dana na nastavi u školi kod Osijeka. Sada ona traži prijevoz do Zagreba.</p><p>Djeca škole u Ivanovcima, u blizini Osijeka, u sklopu nastave su izašla sa svojom učiteljicom Ljiljanom Marinjak promatrati prirodu kada im je u susret došetala crna kujica koja je odmah osvojila srca svih devet učenika.</p><p>- Stigla je s ceste, došetala je prema nama. Bila je razigrana, vesela i pitoma. Učenici su se odmah igrali s njom, mazili su je. – objašnjava nam ova učiteljica koja i sama ima kućnog ljubimca i nikada ne bi dozvolila da djeci priđe pas koji im može nauditi.</p><p>Taj dan je bilo jako hladno. Djeca su primijetila kako se kujica trese od hladnoće i pitali su učiteljicu mogu li ju povesti u školu, na toplo. Ljiljana nam kaže kako djecu oduvijek uči da ne budu samo promatrači, da ne bježe od problema nego da se suoče s njim, a educira ih i o životinjama. </p><p>- Predložili su da je utoplimo u razredu, a ja sam ju odmah uslikala i pokušala pronaći vlasnika. Primijetila sam da je kujica njegovana i socijalizirana i pomislila kako je nekome pobjegla - prisjeća se Ljiljana početka ove priče te nadodaje kako je traženje vlasnika prošlo bezuspješno. Ispostavilo se da je kujica lutala tjednima po okolnim selima.</p><p>Isti dan, kada su učenici odlazili kući, kujicu su ostavili vani, a ona se idućeg dana ponovno vratila. Učenici su joj dali ime Max, a onda su shvatili da je ženka pa je postala njihova Maxica.</p><p>- Maxica je djecu već trećeg dana čekala na autobusnoj stanici. Znala je da će djeca doći i jedva ih je čekala. Kada djeca dođu, ona s njima ide do škole - govori 48-godišnja učiteljica koja nadodaje kako je Maxica mirno slušala nastavu s dječicom.</p><p>Preko noći kujica nije mogla ostati u školi pa su joj učenici napravili improviziranu kućicu koju su stavili ispod nadstrešnice škole. Djeca su se organizirala svaki dan i brinuli se o psiću. Njih devet se ujedinilo. Iz mliječne kuhinje odvajali su hranu kako bi joj imali što dati za jesti.</p><p>- Jedan dan su za marendu imali krafnu i učenici joj nisu htjeli dati jer je bila čokoladna. Kada sam ih pitala zašto joj nisu donijeli jesti rekli su mi da psi ne smiju jesti čokoladu i predložili da joj odemo u trgovinu kupiti konzervu.- priča učiteljca.</p><p>Kujica u razredu na početku je trebala biti tajna, iako je Ljiljana od samog početka znala kako joj hitno treba pronaći stalni dom pa je fotografiju psića počela objavljivati u Facebook grupama.</p><p>- Stvari su se jako brzo počele odvijati, jedno jutro sam se probudila i vidjela da je moja objava podjeljenija više od 400 puta.- kaže Ljiljana koja je pomoću objave, Maxici pronašla vlasnicu Anu iz Zagreba, a samo joj je nedostaje prijevoz.</p><p>No u međuvremenu učiteljicu je netko prijavio. Ravnatelj škole obavijestio je Ljiljanu kako Maxicu više ne smije puštati u školu. Ljiljana se odmah javila lokalnoj udruzi “Aukcija za četveronošce Valpovo i Belišće” i požalila im se na problem.</p><p>- Ispričala sam im situaciju i rekla da moramo pronaći privremenog vlasnika Maxici dok ne primi cjepivo, a nju smo odmah pronašli i odveli je kod veterinara. On nam je rekao da je kujica stara između jedne i dvije godine - govori nam učiteljica i nadodaje kako će troškove cijepljenja i kastracije platiti od aukcije koja se organizira za pomoć životinjama.</p><p>Vrlo brzo Maxici su pronašli privremeni smještaj gdje će biti dok ne primi cjepiva. Ljiljana je sretna što je ovim dijelom dobila priliku biti primjer drugim školama.</p><p>- Javilo mi se jako puno ljudi, što je jako lijepo. Trenutno imamo nekoliko prijevoza do Zagreba. Gospodin iz Satnice mi se javio i rekao mi samo da mu pošaljem adresu i on odmah vozi Maxicu u njezin stalni dom - govori Ljiljana koju je oduševila lavina dobrih ljudi koja bi sve učinila da Maxica dođe u Zagreb.</p>