May će dopustiti glasanje o Brexitu bez sporazuma

Britanska premijerka Theresa May kazala je u utorak da će dopustiti britanskim zastupnicima da glasaju o izlasku iz EU-a bez sporazuma te o produljenju pregovora s Bruxellesom ako ponovno odbace sporazum koji je ona dogovorila.

May je kazala zastupnicima da razgovori s europskim dužnosnicima "dobro napreduju".

Ona traži izmjene dogovora o tzv. "backstopu", zaštitnom mehanizmu za granicu na irskom otoku kojim se želi osigurati da nakon Brexita ne dođe do ponovnog podizanja fizičke granice.

May je zastupnicima u donjem domu parlamenta obećala novo glasanje do 12. ožujka o svojem sporazumu o Brexitu, nakon što je on prošli mjesec odbijen.

Ako ponovno izgubi, parlament će do 13. ožujka glasati treba li zemlja izići iz EU-a bez sporazuma.

"Ujedinjeno Kraljevstvo će prema tome otići bez sporazuma 29. ožujka samo ako bude postojao izričit pristanak za to u ovom domu", kazala je.

Ako zastupnici odbace Brexit bez sporazuma, moći će treći put glasati o tome treba li od EU-a zatražiti "kratko, ograničeno produljenje" pregovora, kazala je May.