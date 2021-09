Epidemiologinja Dijana Mayer iz HZJZ-a gostovala je na N1 gdje je govorila o uvođenju covid potvrda u zdravstveni sustav. Osvrnula se na popis stanovništva te je otkrila i što popisivači moraju zadovoljiti po pitanju mjera.

Mayer je komentirala i situaciju u Krapinskim toplicama gdje jedan dječak već danima ne odlazi na nastavu jer mu otac brani da nosi masku.

- To je nedopustivo, svinjarija. Prošle godine su maske bile preporučene za cijelu nastavu od 5- do 8. razreda. Ove godine smo napravili drastičan rez i popustili mjere, masske se nose u školama u hodniku, od ulaza do učionice. Raditi ovakve performanse za masku koja se nosi 3-5 minuta… Za tako malo vremena imati tolike neugodnosti je zaista nedopustivo, to se ne može tolerirati - rekla je

Govoreći o popisivačima koji će ulaziti u domove popisati građane u sklopu Popisa stanovništva, Mayjer kaže:

- Popisivači će dolaziti starijim osobama, u kućama, zadržavat će oko 30 minuta. Razgovara se intenzivno da će popisivači morati imati covid potvrde. Vrlo vjerojatno će morati imati covid potvrde - naglasila je epidemiologinja.

Da svi popisivači i kontrolori koji sudjeluju u provedbi druge faze popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Hrvatskoj, odnosno terenskom popisivanju, moraju posjedovati EU digitalnu covid potvrdu, priopćio je u utorak i Državni zavod za statistiku (DZS).

U konzultacijama s Nacionalnim stožerom civilne zaštite, s obzirom na promijenjene epidemiološke prilike u odnosu na lipanj 2021., kada je raspisan javni poziv za popisivače i kontrolore, svi popisivači i kontrolori koji sudjeluju u terenskom popisivanju stanovništva, kućanstava i stanova u Hrvatskoj morat će posjedovati EU digitalnu covid potvrdu, ističe DZS.

DZS-u je tijekom provedbe popisa od primarne važnosti osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu svih hrvatskih građana. Stoga se kao uvjet za terensko popisivanje, što uključuje fizički kontakt popisivača i građana, uvodi obvezno posjedovanje EU digitalne covid potvrde (što znači da je osoba preboljela covid, cijepljena je ili ima negativan test), kaže se u priopćenju.