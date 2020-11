Medak: Neka nas država lijepo zatvori i obešteti. Ne želimo da nas se stigmatizira bez dokaza

Predsjednik udruge ugostitelja, Marin Medak, večeras se u RTL Direktu osvrnuo na moguće zatvaranje kafića i restorana

<p><strong>Marin Medak</strong> večeras je gostovao u RTL Direktu u kojeg je donio vijenac za posljednji ispraćaj ugostitelja uz obeštećenje. </p><p>- Mi jesmo za to da nas država zatvori, neka nas lijepo država zatvori i obešteti i točka. Mi nećemo više biti izvor zaraze, izvor zaraze će netko drugi postati. Mi u ovoj situaciji ne želimo da se nas stigmatizira da smo mi izvor zaraze bez iti jedne studije, bez iti jednog dokaza, ni na koronavirus.hr nismo bili isticani kao izvor zaraze - rekao je Medak i dodao da računaju na obeštećenje jer bez toga ne mogu funkcionirati.</p><p> - Naknade za radnike imaju oni koji imaju pad veći od 60 posto, što znači da bismo trebali imati toliki pad da bismo primali naknadu. Ono što je ključno je ta naknada radnicima, ali niti u jednom trenutku nije bilo naknade poduzetnicima. Sve druge države su dale poduzetnicima. Ustav lijepo kaže da nas se mora obeštetiti ako nas se zatvara - objašnjava <strong>Medak</strong>. </p><p>Osvrnuo se i na to da Hrvatska ima najveći porez, a da im država nije dala nikakvu pomoć. Ukoliko dođe do zatvaranja, neće zaraditi ni na Adventu.</p><p>- Ako ostanu otvorene terase, onda im možemo davati uz maske i pelene za odrasle jer neće moći unutra na wc - rekao je Medak i dodao da su ugostitelji iscrpljeni zbog pada prometa.</p><p>- Ne možete nekoga zatvoriti bez da ga obeštetite. Postoji puno elemenata kojima država to može regulirati. Nek nam smanji na pet godina PDV na tri posto i na taj način ćemo sve riješiti - govori <strong>Medak. </strong></p><p>Dodao je i da rade na razvijanju drugačijih modela modela poslovanja uz pomoć online platformi i integriranja manjih trgovina i kafića, a da je ovakav model poslovanja mrtav ukoliko ih se sad ponovno zatvori. <br/> </p>