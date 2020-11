Večeras odlučujemo o mjerama, pričali smo sa svim resorima

Mislim da je balansiranje i pažljivo razmatranje što, kada i gdje učiniti uvijek pametnije od prebrzog i ishitrenog donošenja mjera na nacionalnoj razini, rekla je zamjenica ravnatelja HZJZ-a

<p>Radna skupina radi na novom, strožem paketu mjera, a zamjenica ravnatelja HZJZ-a <strong>Marija Bubaš</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/" target="_blank">N1 </a>otkrila je o čemu se razmišlja. </p><h2>'Sve je još u razmatranju'</h2><p>- Razgovaralo se sa svim resorima, od svakog se tražilo da razmotre koje su mogućnosti pooštravanja mjera, a da se nađe neki balans između gospodarstva, a i zaštite zdravlja te da se zaustavi širenje epidemije. Nema posebno značajnih izraženih smjerova, sve je još uvijek u razmatranju, tek večeras će se raditi mjere pa još ne mogu otkriti - rekla je Bubaš pa se dotakla ugostiteljskih objekata:</p><p>- To zapravo može ovisiti i o lokalnim stožerima koji mogu zatražiti zatvaranje ugostiteljskih objekata što ne bi čudilo u nekim županijama, s druge strane može se i u drugim županijama raditi i o skraćivanju radnog vremena. Neki župani smatraju da su ove mjere adekvatne njihovoj situaciji, ne bih ulazila u zatvaranje teretana, sve ovo vrijeme se ne može uprti prstom da su teretane izvor zaraze pa ne bih izdvajala segment fitnessa.</p><p>Dotakla se i privatnih okupljanja:</p><p>- Ono što se prati u drugim zemljama Europe, uvijek se ide prema smanjenju broja osoba na jednom okupljanju. Ne možete nekome ući u kuću, ali tu nema druge nego apelirati na zdrav razum građana da svojim ponašanjem mogu doprinijeti smanjenju novozaraženih.</p><p>Još prije dva dana 24sata je najavio sljedeće moguće mjere:</p><p>- prebacivanje srednjih škola i starijih razreda osnovnih škola na online nastavu ili na hibridnu nastavu- tjedan dana škole, tjedan doma<br/> - mogućnost da rade samo terase kafića, dok bi unutra bilo zabranjeno ući<br/> - ograničavanje broja ljudi u crkvi<br/> Nove mjere bi mogle pogoditi vjerske obrede i objekte<br/> - izgledno je da će se zabraniti ili barem ograničiti sport i rekreacija. Neslužbeno se govorilo o zatvaranju teretana. </p><p>Kako neslužbeno doznajemo, na raspravi koja se vodi oko mjera lome se koplja oko toga hoće li se potpuno zatvoriti kafići i restorani ili će ime se ostaviti samo terase.</p><h2>Božinović: Mjere će trajati do Božića</h2><p>Čelnik Nacionalnog stožera <strong>Davor Božinović</strong> rekao je kako će mjere trajati do Božića, a možda se i produlje ovisno o situaciji:</p><p>- Po medijima se na neki način ovo i tražilo, neki su artikulirali da bi bilo dobro znati do kad će se neke mjere primijeniti, meni se čini razumnim da ljudi znaju što ih čeka, pa čak i poslodavci. Testiranje se uvijek spominjalo kao jedan od načina kontroliranja zaraze, odnosno prekidanja lanaca zaraze, naravno da to treba raditi sa zrnom zdravog razuma te je najbolje pitati kolege epidemiologe, odnosno one koji su nadležni za određeno područje - rekla je Bubaš pa prokomentirala apel Hrvatske udruge bolničkih liječnika:</p><p>- To je jedan apel koji je dobrodošao, uvijek je dobro čuti razna mišljenja, ali bi bilo dobro, u svih ovih 10 mjeseci koliko pratimo epidemiju sam primijetila da se radije i lakše čitaju stručni tekstovi. S obzirom na to da sam bila na stranicama HUBOL-a, ne znam tko su članovi, ali sigurno postoji grupa koja može napisati stručni tekst koji bi mogao bolje razraditi ono na što su oni htjeli obratiti pažnju. Stručni tekstovi su uvijek dobrodošli, bilo kakvi prijedlozi, smjernice...</p><h2>Mjere za škole neće biti na razini države?</h2><p>Škole se, izgleda, neće prebaciti na online, ali traže se načini za smanjiti broj ljudi u javnom prijevozu, otkrila je Bubaš za <a href="http://hr.n1info.com/" target="_blank">N1</a>:</p><p>- Ne bih uopće škole kao okolinu izdvajala kao mjesto širenja zaraze. Ne bih niti komentirala to da se na nacionalnoj razini prijeđe na B ili C, ili isključivo na C model. Mislim da je balansiranje i pažljivo razmatranje što, kada i gdje učiniti uvijek pametnije od prebrzog i ishitrenog donošenja mjera na nacionalnoj razini. Mislim da se u svim županijama s visokom stopom zaraze razmatra prijelaz na B ili C način rada. Razgovaralo se i s ministrom Butkovićem i o javnom prijevozu, međugradskom, i drugom... Razmatra se kako smanjiti broj ljudi u prometu i kontakte, a održati da ljudi mogu doći na posao i da gospodarstvo funkcionira.</p><p> </p><p> </p>