Monika Cuković (22) već dvije godine radi kao medicinska sestra u Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu u Klenovniku. U te dvije godine, oba Božića dočekala je na svom radnom mjestu. Sve je postalo još intenzivnije od listopada 2020., kada je i Klenovnik ušao u borbu protiv Covida 19. Od tada djelatnici bolnice ne staju s poslom, rade u smjenama od 24 sata. Gotovo stalno.

- Radimo skoro svaki vikend, blagdan... Nekad mi zna biti teško što ne mogu biti sa svojom obitelji, no svjesna sam da je to takav posao, prihvatila sam to i tako mi je lakše. Dapače, volim ga raditi i nije mi problem, a nije problem ni mojoj obitelji koja me potpuno podržava - priča nam Monika koja zajedno s troje kolega odrađuje mukotrpne 24-satne smjene u svemirskim odjelima.

- Nije nam ni najmanji problem raditi s covid bolesnicima i ne bojimo se, no najveća nam je muka nositi to svemirsko odijelo ispod kojeg jedva nešto čuješ i vidiš, a ne možeš ga tako često ni skidati pa često budemo gladni i žedni ispod njega. Ali opet, svi smo mlađi pa nam je valjda lakše. Dobra smo ekipa i velika smo podrška jedni drugima. Tako izguramo sve što se taj dan dogodi, pa čak i smrt - kaže Monika pa dodaje da se naučila nositi s takvim stvarima jer drugačije ne bi mogla funkcionirati.

- Na našem odjelu leži 40 covid pacijenata te još 40 na drugom odjelu, uglavnom su to stariji ljudi. Iako, radeći u ovakvoj bolnici jednostavno se moraš naviknuti na smrt, ni dan danas nije lako kada ti netko izdahne na rukama. Posebno kada se to dogodi na Božić - dodaje.

Kaže, najviše ju boli, što i danas neki ljudi, usprkos svim dokazima i svjedočanstvima, ne vjeruju da virus postoji, zanemarujući tako mukotrpan posao zdravstvenih djelatnika. Zbog toga, odlučila je na svom Facebook profilu podijeliti svoje osjećaje i iskustva iz bolnice s drugima, ukazujući na zahvalnost za one stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo.

Njenu božićnu čestitku prenosimo u cijelosti:

Moje objave na Facebook-u nisu toliko česta pojava niti je ovo klasična čestitka za Božić.

Moj drugi Božić u dvorcu.

Jedina razlika u odnosu na prošlu godinu je ta što ove godine radimo odjeveni kao svemirci u smjenama po 24 h ali nema veze, preživjet ćemo i to.

Cilj ove objave je da nakon čitanja zastanete, razmislite i zahvalite se na današnjem danu i na svemu što imate.

Budite zahvalni na još jednom Božiću.

Budite zahvalni na okićenom boru.

Budite zahvalni na poklonima ispod bora.

Budite zahvalni na obitelji.

Budite zahvalni na punom stolu na ovaj blagoslovljeni dan.

I najvažnije od svega, budite zahvalni na zdravlju.

Jer cca 100 ljudi iz ove bolnice na današnji dan nisu u mogućnosti provesti Božić kod kuće.

Nisu u mogućnosti vidjeti poklone ispod bora.

Nisu u mogućnosti biti sa svojim najbližima.

Nisu u mogućnosti sjediti doma za punim stolom

I nisu zdravi.

Danas smo mi njihova obitelj, danas zajedno s njima pjevamo božićne pjesme, pomažemo da se čuju sa svojima, nahranimo ih. Danas, kao ni svaki drugi dan sa nama neće se osjećati samo.