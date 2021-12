Zaraza koronavirusom potvrđena je kod novih 85 osoba u protekla 24 sata u Međimurskoj županiji koja bilježi lagan pad broja novozaraženih, izvijestio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite.

Epidemiološka situacija u Međimurju je nešto bolja, ali je daleko od zadovoljavajuće, kazala je ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Marina Payerl-Pal.

"Približili smo se početku studenoga po incidenciji, kako sedmodnevnoj tako i 14-dnevnoj koja iznosi 482, odnosno 1199 novooboljelih", rekla je Payerl-Pal.

Navela je da je barem jednom dozom cjepiva dosad u županiji procijepljeno gotovo 70 posto osoba starijih od 18 godina, a potpuno ih je cijepljeno 63 posto, ali je sve manji interes za cijepljene prvom dozom.

Najavila je da u Međimurje u petak stiže cjepivo za djecu u dobi od 5 do 11 godina.

"Dosad se u Međimurju cijepilo 406 djece u dobi od 12 do 14 godina te 3725 djece u dobi od 15 do 19 godina. U usporedbi s drugim županijama to su dobre brojke", naglasila je Payerl-Pal.

Među hospitaliziranim pacijentima oko 70 posto nije cijepljeno

Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Igor Šegović rekao je da je trenutno u bolnici ukupno 280 pacijenata, među njima ih 114 boluje od covida, a oko 70 posto ih nije cijepljeno.

"Jedinica intenzivnog liječenja koja zbrinjava najteže covid pacijente je, nažalost, puna tako da se neki pacijenti liječe i na odjelima", kazao je Šegović i napomenuo da su svi pacijenti zbrinuti i da je situacija pod kontrolom jer ima dovoljno i osoblja i aparata.

Na oprez i odgovorno ponašanje građane je pozvao načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Josip Grivec i naveo da još uvijek čekaju dodatna uputstva Nacionalnog stožera vezana uz predstojeće blagdane.

I epidemiologinja Višnja Smilović apelirala je na pridržavanje svih epidemioloških mjera te pozvala građane na cijepljenje.

"Omikron je u Hrvatskoj, informacije iz drugih zemalja govore da se izuzetno brzo širi, da je gotovo na razini širenja i zaraznosti kao ospice, a da bismo suzbili ospice, treba biti cijepljeno više od 95 posto osoba", poručila je Smilović.