Dosad je skupljeno oko 50 tisuća potpisa za peticiju protiv držanja pasa na lancu, a udruge koje su pokrenule ovu kampanju izrazito su zadovoljne odazivom građana, piše emeđimurje.

Kampanja je, osim velike potpore građana, dobila podršku i od brojnih institucija i poznatih osoba. Među njima je i Saša Lozar, radijski voditelj i pjevač, koji je istaknuo kako psi ne mogu biti alarmi.

- Volio bih vjerovati da se psi više ne drže na lancima i da su to samo neka sjećanja na prošla vremena kad su se psi držali u dvorištu da bi bili čuvari. Volio bih to vjerovati, ali znam da to nije istina. Zato dobro razmislite prije nego što imate kućne ljubimce imate li uvjete za njih, ali ako trebate čuvara – kupite alarm! Danas bar to više nije skupo - rekao je Lozar.

Kampanju su prije nešto više od mjesec dana pokrenuli Prijatelji životinja, Sklonište Prijatelji Čakovec i Udruga Pobjede u suradnji s više od 50 članica Mreže za zaštitu životinja.

Udruge i dalje pozivaju građane da im se pridruže u borbi za spas pasa i ugleda Hrvatske te da na www.zabranimolanac.net potpišu peticiju.

- Osim što je nedopustivo mučiti životinju i što je apsurdno držati psa na lancu da bi nešto čuvao, to nije niti isplativo. Troškovi nadzornih sustava daleko su manji od troškova koji su potrebni za skrb o psu. Jedino zakonska zabrana može zauvijek ispraviti nepravdu i pomoći psima - poručuju iz udruga.