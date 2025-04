Međimurska pročelnica je zbog izbora postala Romkinja?! 'Moje je pravo mijenjati nacionalnost'

Prije nekoliko dana do nas je došla informacija kako se pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije, profesorica Maja Odrčić Mikulić deklarirala kao Romkinja i to navodno kako bi se mogla kandidirati za zamjenicu župana iz romske nacionalne manjine. Nazvali smo je i pitali je li istina da se deklarirala kao Romkinja te koji je razlog za to.

- Ja danas ne radim, imam obaveze pa nisam u mogućnosti razgovarati. Možemo se čuti drugi tjedan - odbijala nam je odgovoriti. Nakon našeg inzistiranja, predložila je da se čujemo za par dana, no kad smo je ponovo kontaktirali, nije nam se javila.

Kako bi saznali istinitost glasina, kontaktirali smo i njenog šefa, župana Matiju Posavca.

- Nisam upoznat s tom informacijom, ne znam ništa o tome. Pročelnica je na godišnjem trenutno - odgovorio nam je Posavec.

'To je moje pravo'

Za Međimurski.hr rekla je kako je obilazila naselja i detektirala sve probleme s kojima se Romi suočavaju u svom životu, pogotovo u naseljima bez vode, struje, plina i kućicama, koje nisu za ljudsko stanovanje. Pitali su je misli li da tako izigrava zakon s obzirom na to da je ta pozicija namijenjena Romima koji su to postali rođenjem?

- Mislim da je moje pravo da promijenim svoju nacionalnost i da tako ispunjavam preduvjete za kandidaturu za zamjenicu župana iz redova romske nacionalne manjine, a o njihovim problemima znam puno i mogu pomoći! Ja nisam političarka i ne zanima me politička fotelja - bio je odgovor Maje Odrčić Mikulić te je dodala kako župan Matija Posavec ništa ne zna o njenoj promjeni nacionalnosti ni o kandidaturi za zamjenicu župana iz redova romske nacionalne manjine.

Romi prvi puta mogu birati zamjenika župana

Po prvi put od osamostaljenja RH, na predstojećim lokalnim izborima romska zajednica imat će priliku izabrati zamjenika župana iz svojih redova.