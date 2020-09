'Mediteranski uragan' odnio je dva života u središnjoj Grčkoj

Dvije su osobe smrtno stradale od posljedica 'mediteranskog uragana', vrlo rijetke vrste oluje koja je u subotu zahvatila i središnji dio Grčke, poplavivši ulice i domove, priopćile su vlasti

<p>Oluja, koju su nazvali "Ianos" u petak je čupala drveće s korijenjem te izazvala nestanak struje na jonskim otocima i u području zapadnog Peloponeza. Zatim se proširila i središnjom Grčkom, pogodivši uglavnom područja oko gradova Karditse i Farsale.</p><p>Članovi vatrogasne postrojbe rekli su da su u poplavljenoj kući blizu Farsale pronašli tijelo starije žene.</p><p>Vlasti su tragale za još dvjema osobama koje su se vodile kao nestale, izvijestila je policija. Dužnosnik vatrogasne brigade kasnije je izvijestio da je 63-godišnji muškarac pronađen mrtav blizu bolnice u Karditsi. Još se ne zna je li on jedna od dviju osoba koje se smatraju nestalima.</p><h2>U petak potonuo pet brodova</h2><p>Otkako se oluja obrušila na Grčku, vatrogasna je služba primila više od 2450 poziva za pomoć.</p><p>Električna mreža jedva funkcionira, a nadležni se trude da ponovno omoguće opskrbu strujom u Karditsi i na jonskom otočju. Obalna straža je izvijestila da je u petak potonulo pet brodova.</p><p>Obilne kiše pretvorile su grad Karditsu, smješten u jednoj od najvećih grčkih ravnica, u jezero, što se vidjelo na tv-snimkama. Ondje se srušio jedan most. </p><p>"Ovdje je potpuna katastrofa", rekao je <strong>Nikolaos Gousios</strong>, stanovnik Farsale za državnu televiziju. Obustavljene su željezničke veze između Atene i Soluna.</p><p>U subotu je oluja zahvatila i šire područje oko Atene, no zasad nema informacija o šteti.</p><p>Oluje poput Ianosa prvi su put u Grčkoj zabilježene 1995. godine, no posljednjih su godina sve učestalije. Slična oluja pogodila je zemlju 2018.</p><p>Godine 2017. u poplavama je smrtno stradalo 25 ljudi, a stotine su ostale bez domova.</p>