Vlasti su upozorile da \u0107e oluja \"Janos\" biti popra\u0107ena sna\u017enim vjetrovima i ki\u0161om koji bi u naredna dva dana mogli dovesti do poplava i nestanka struje.

Efthymio Lekkas, profesor upravljanja prirodnim katastrofama sa Sveu\u010dili\u0161ta u Ateni primijetio je da se do sada nisu dogodile o\u010dekivane jake ki\u0161e u Gr\u010dkoj, ali napominje kako su vjetrovi u podru\u010djima kroz koja prolazi ciklon, vrlo jaki, pi\u0161e gr\u010dki portal Emea.

- Veliko je pitanje u kojem \u0107e smjeru uragan krenuti u sljede\u0107ih nekoliko sati. Trebamo biti vrlo oprezni jer smo kroz posljednja dva takva uragana, 2017. i 2018., vidjeli da se njegov smjer mo\u017ee naglo promijeniti - upozorio je Lekkas.

- \u010cekali smo da zavr\u0161e negdje drugdje, a prona\u0111eni su na skroz desetom mjestu - dodaje, naglasiv\u0161i da upravo priroda takvih pojava znanstvenike dr\u017ei na oprezu u projiciranju smjera njihova kretanja.

Profesor je primijetio i da se uragan, kada do\u0111e na kopno, polako spu\u0161ta nazad zbog planina i nije oja\u010dan morem.

Zamjenik ministra civilne za\u0161tite Nikos Hardalias u \u010detvrtak je savjetovao stanovnike podru\u010dja u pro\u0161losti pogo\u0111enih poplavama ili koji \u017eive blizu rijeka da prona\u0111u alternativni smje\u0161taj, a ostale da ograni\u010de svoja putovanja.

- Utjecaj Janosa, moramo biti jasni, bit \u0107e sli\u010dan drugim olujama, no sna\u017eniji po intenzitetu, rasponu i trajanju. Razmislite o tome da odete kod rodbine ili prijatelja na nekoliko dana zbog lo\u0161eg vremena. Izbjegavajte bilo kakvo nepotrebno kretanje tijekom ovih te\u0161kih uvjeta i za\u0161titite prozore i vrata, uvijek imaju\u0107i na umu mogu\u0107nost da odete i na vi\u0161i kat ku\u0107e. Nemojte prelaziti bujice i poplavljene puteve pje\u0161ice bez razloga. Pratite medije za daljnje upute - tako\u0111er su rekli iz civilne za\u0161tite.\u00a0

Glasnogovornik vlade Stelios Pecas kazao je kako se intenzitet i putanja oluje ne mogu precizno predvidjeti. Ciklon bi se mogao tim podru\u010djem kretati sve do subote.

Ovakvi cikloni su se prvi put u Gr\u010dkoj pojavili 1995. godine, no proteklih godina su postale u\u010destaliji, rekao je Hardalias.

Sli\u010dna oluja posljednji je put Gr\u010dku pogodila 2018. godine. Godinu prije je u poplavama poginulo 25 ljudi, a stotine su ostale bez domova. Takve oluje poznate su pod nazivom medicani, \u0161to je kombinacija rije\u010di \"Mediteran\" i \"hurricane\".

Uragan sve bliže Grčkoj: Brzo pronađite alternativni smještaj!

Glasnogovornik vlade Stelios Pecas kazao je kako se intenzitet i putanja oluje ne mogu precizno predvidjeti. Ciklon bi se mogao tim područjem kretati sve do subote. Grčka je spremna

<p>Grčka se priprema za rijetku vrstu oluje, mediteranskog uragana poznatog kao "medicane", za koju se očekuje da će prvo pogoditi zapadne jonske otoke, a potom poluotok Peloponez te čak i Atenu. Na Twitteru ljudi objavljuju snimke uragana koji trentno 'udara' po otocima Zakynthos i Kefaloniji.</p><p>Vlasti su upozorile da će oluja "Janos" biti popraćena snažnim vjetrovima i kišom koji bi u naredna dva dana mogli dovesti do poplava i nestanka struje.</p><p>Efthymio Lekkas, profesor upravljanja prirodnim katastrofama sa Sveučilišta u Ateni primijetio je da se do sada nisu dogodile očekivane jake kiše u Grčkoj, ali napominje kako su vjetrovi u područjima kroz koja prolazi ciklon, vrlo jaki, piše grčki portal <a href="https://emea.gr/news/epikairotita/610951/eythymio-lekkas-na-epifylaktikoi-alloprosalli-poreia-ton-tyfonon/" target="_blank">Emea</a>.</p><p>- Veliko je pitanje u kojem će smjeru uragan krenuti u sljedećih nekoliko sati. Trebamo biti vrlo oprezni jer smo kroz posljednja dva takva uragana, 2017. i 2018., vidjeli da se njegov smjer može naglo promijeniti - upozorio je Lekkas.</p><p>- Čekali smo da završe negdje drugdje, a pronađeni su na skroz desetom mjestu - dodaje, naglasivši da upravo priroda takvih pojava znanstvenike drži na oprezu u projiciranju smjera njihova kretanja.</p><p>Profesor je primijetio i da se uragan, kada dođe na kopno, polako spušta nazad zbog planina i nije ojačan morem.</p><h2>'Pronađite alternativni smještaj, Janos je jači od prijašnjih oluja'</h2><p>Zamjenik ministra civilne zaštite Nikos Hardalias u četvrtak je savjetovao stanovnike područja u prošlosti pogođenih poplavama ili koji žive blizu rijeka da pronađu alternativni smještaj, a ostale da ograniče svoja putovanja.</p><p>- Utjecaj Janosa, moramo biti jasni, bit će sličan drugim olujama, no snažniji po intenzitetu, rasponu i trajanju. Razmislite o tome da odete kod rodbine ili prijatelja na nekoliko dana zbog lošeg vremena. Izbjegavajte bilo kakvo nepotrebno kretanje tijekom ovih teških uvjeta i zaštitite prozore i vrata, uvijek imajući na umu mogućnost da odete i na viši kat kuće. Nemojte prelaziti bujice i poplavljene puteve pješice bez razloga. Pratite medije za daljnje upute - također su rekli iz civilne zaštite. </p><p>Glasnogovornik vlade Stelios Pecas kazao je kako se intenzitet i putanja oluje ne mogu precizno predvidjeti. Ciklon bi se mogao tim područjem kretati sve do subote.</p><p>Ovakvi cikloni su se prvi put u Grčkoj pojavili 1995. godine, no proteklih godina su postale učestaliji, rekao je Hardalias.</p><p>Slična oluja posljednji je put Grčku pogodila 2018. godine. Godinu prije je u poplavama poginulo 25 ljudi, a stotine su ostale bez domova. Takve oluje poznate su pod nazivom medicani, što je kombinacija riječi "Mediteran" i "hurricane".</p>