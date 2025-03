Među HDZ-ovcima kolalo pismo o Borovečkom. Danas je izabran za ravnatelja KBC-a Rebro...

Prof. Fran Borovečki izabran je u ponedjeljak za novog ravnatelja najveće bolnice u zemlji, KBC Rebro. No upravo su špekulacije o njegovom imenovanju na tu funkciju prije dva tjedna izazvale nezadovoljstvo u redovima vladajuće stranke, HDZ-a. Podsjetimo, 24sata je tada objavio da među HDZ-ovcima, odnosno u njihovim mnogobrojnim WhatsApp grupama, kruži anonimno pismo u kojem zabrinuti članovi HDZ-a grada Zagreba, kako su sami sebe nazvali u potpisu, izražavaju nezadovoljstvo zbog “vrlo sigurne odluke izbora novog ravnatelja KBC Rebro od strane ministrice zdravstva Irene Hrstić”. Da su pismo vidjeli, potvrdilo nam je tada nekoliko članova HDZ-a. Pokušali smo doznati tko stoji iza spomenutog pisma, koje je navodno urudžbirano Gradskom odboru HDZ-a Zagreb, ali nitko nije želio ništa reći o tome. Isto su pokušali, kako doznajemo, i u HDZ-u Zagreb, ali tamo im, kažu, još nije stiglo pismo urudžbirano s datumom 18. ožujka.

- Pismo se dijeli po svim HDZ-ovim grupama, ne znamo tko ga je napisao, ali je cilj jasan, naštetiti nam. Ovo se nimalo ne sviđa vrhu stranke - rekao je sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a te dodaje da ovakvi postupci, odnosno način, samo stvaraju nemir unutar stranke te da onaj tko je poslao pismo očito stranci ne želi dobro.

U pismu, naime, stoji da dio članova (koji nisu potpisani imenom i prezimenom) nije zadovoljan mogućom odlukom da najveću bolnicu u Hrvatskoj, KBC Rebro, vodi Fran Borovečki. Potpisnici pisma vjeruju da je riječ o uglednom liječniku i znanstveniku, ali mu zamjeraju što je u vrijeme SDP-ove vlade bio izabran na Rebru za člana uprave, kad je premijer bio današnji predsjednik Zoran Milanović, a ministar zdravstva Siniša Varga.

- Na Rebru je niz vrhunskih liječnika koji su bili branitelji i bliski su našem svjetonazoru, poput profesora Pleštine, Janovića, Davora Mijatovića, Ante Zvonimira Golema, Drage Prgometa, Mate Radoša i niza drugih koji su svojim ugledom i stručnošću sigurno bolji izbor, no informacije koje imamo govore da je nekima od njih sugerirano da se ne javljaju - pišu u tom pismu nezadovoljni HDZ-ovci, koji, kako nam je kazalo nekoliko sugovornika, pripadaju najvjerojatnije desnoj struji u stranci. No pismo nije bilo potpisano imenima i prezimenima nego samo sa “zabrinuti članovi HDZ-a grada Zagreba”. Na kraju pisma dodano je da su s pismom upoznati članovi GO HDZ-a Zagreb.