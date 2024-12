Među najtraženijim bjeguncima Europola su i trojica Hrvata, evo tko su i zašto tragaju za njima

"Blood on their hands" (Krv na njihovim rukama) moto je kojim je Europol popratio najnoviju objavu nadopunjene liste svojih najtraženijih bjegunaca. Pojašnjavaju da su na listu najtraženijih ubojica i kriminalaca dodana nova imena, a moto je "Blood on their hands" jer je riječ o pojedincima koji su okrvavili ruke jer su nekog ubili ili pokušali ubiti i moguće je da te ubojice hodaju među nama, a da mi to i ne znamo, piše Večernji list.

Europol svoj popis najtraženijih opasnih bjegunaca osvježava svako malo, a građane mole da im dojave ako su nekog s tog popisa vidjeli ili o njemu nešto znaju. Ovaj put na listu najtraženijih kriminalaca dodali su i 20 novih imena, a među njima su i trojica koje traži Hrvatska.

Riječ je o Ivanu Šimetiću koji se traži zbog počinjenja dva pokušaja ubojstva 5. veljače 2022. u Poreču, Tomislavu Drmiću koji se traži zbog zločinačkog udruživanja, počinjenja kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja, zbog droge i oružja, dok se Vladimira Vaclaveka traži zbog ubojstva počinjenog 24./25. listopada 2001. u mjestu Jasenak kod Ogulina. On je u vrijeme ubojstva imao 20 godina, od tada je u bijegu, danas su mu 43 godine, visok je između 176 i 180 centimetara, ima smeđe oči i moguće gustu tamnu valovitu kosu. Isto tako je moguće da se koristi aliasom Salim Halibi te da 28. siječnja 1980. koristi kao datum rođenja. Smatra ga se nasilnim i opasnim, baš kao i Drmića, za kojeg se navodi da može biti nasilan i opasan te da je sklon bijegu. Što se tiče Šimetića, i on se smatra nasilnim.

Uglavnom, njihove fotografije, opisi i neki osobni podaci objavljeni su na listi EU Most Wanted, a svaka informacija o njima trojici ili ostalim bjeguncima s popisa može se anonimno dojaviti policiji ili Europolu.

Inače, kako bi doskočilo bjeguncima koji bježe iz zemlje u zemlju da bi izbjegli pravdu, 2016. osnovan je ENFAST (Europska mreža policija specijalizirana za lov na bjegunce). Riječ je o policijskim timovima koji su specijalizirani za lociranje, uhićenje i izručenje bjegunaca za kojima su raspisane tjeralice ili europski uhidbeni nalozi. Otkad je Europolova stranica EU Most Wanted 2016. pokrenuta, na njoj su objavljene fotografije i podaci o 454 bjegunca, nakon čega su uhićena 164 bjegunca, od kojih 53 upravo zahvaljujući podacima koji su objavljeni na Europol Most Wanted.