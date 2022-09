Među prvima na mjestu užasa: 'Prizor je bio strašan, izbili smo vrata da bi izvukli stariju ženu'

U ovom trenutku su dizalice na pruzi, a koliko čujem od kolega iz HŽ-a, ova koja je tu je iz Vinkovaca, no čeka se jača dizalica iz Zagreba da bi tijekom dana pomakli u stranu kompoziciju koja je još na pruzi. Jutros je izvučen teretni vlak u potpunosti i do tog trenutka nismo znali hoćemo li zateći nekoga od putnika pod njime. Srećom nije bilo nikoga.

Priča nam to Zlatko Pješ iz Javne vatrogasne postaje Novska koji je zajedno s još svojih osam kolega na mjestu nesreće još od petka. Dok se ne makne i kompozicija putničkog vlaka, nitko ne može sa sigurnošću znati jesu li izvukli sve unesrećene. Pješ nam je opisao kako je izgledala noć spašavanja.

- Pristup tom terenu nam je zapravo bio najteži dio. Dobili smo bili informaciju i to pet minuta nakon prvog poziva, da su se sudarili putnički i teretni vlak i to dva kilometra od željezničke stanice Rajić. Morali smo stati 500 metara od vlaka pa nositi kroz visoko raslinje i probijati se sa spasilačkim alatom. No srećom, u toj smjeni dežurao dečko koji je iz Rajića pa zna poljske puteve. Pregrupirali smo se i s tri vozila krenuli različitim poljskim putevima te smo uspjeli prići bliže. Ondje su već ekipe hitne izvlačile ljude – priča nam Pješ.

Dodaje da dok su prilazili poljskim putevima vidjeli su dvoje ljudi kako hodaju uz prugu no tada nisu znali tko su i što ondje rade.

- Žurili smo se na intervenciju i tek smo kasnije shvatili da su i to bili putnici iz vlaka. Prizor je bio strašan, što su ljudi kasnije vidjeli po slikama u medijima. Mi smo pomogli izvući jednu stariju osobu koja je bila teško ozlijeđena. Nalazila se u prevrnutom dijelu vlaka. Morali smo izbiti vrata da dođemo do nje. Stavili smo je na nosila i predali kolegama iz Hitne pomoći – opisuje nam Pješ spašavanje jednog od putnika.

- Po noći smo osvjetljavali kolegama mjesto nesreće dok su oni brenerima rezali željezo. Kako ima puno plastike moramo paziti da ne bi slučajno došlo do požara. Ostaje dok se vlak ne podigne i ne stavi u stranu. Moraju ga maknuti da bi mogla krenuti sanacija pruge – kaže nam Pješ.

Uz JVP Novska, Pješ je u noći nesreće digao kolege iz DVD Novska, Jazavica, Roždanik i Rajići.

- Svi su dali sve od sebe da u što kraćem vremenu pomognemo spasiti unesrećene. Danas je ovo mjesto sasvim drugačije nego li je bilo u petak navečer jer su interventne ekipe pogazile raslinje, a mi smo motorkama rezali grane da olakšamo pristup. Bila je ovo zahtjevan intervencija – zaključio je.

