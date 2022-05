Među uhićenima na A1 i splitski novinar: 'Spavao je pa završio na podu s lisicama na rukama'

Mate je bio u automobilu s još trojicom prijatelja, oni su mlađa ekipa, ali zajedno igraju balun. Momci su ispričali da su oni vozili na zadnjem dijelu kolone duge nekoliko stotina metara, ispričao je za Večernji list jedan od prijatelja suvozača u automobilu u kojem je bio novinar i suvlasnik Dalmatinskog portala Mate Prlić.

Prlić je uhićen proteklog vikenda zajedno s drugim izgrednicima s autoceste koji su izazvali nerede i napali policiju.

- Mate je spavao kada je došlo do zastoja. Stajali su neko vrijeme, kada su shvatili da se naprijed nešto događa, čula se strašna buka i Mate koji se tek probudio, izašao je iz auta vidjeti što je. Nije bio na zadatku, ali novinar je, zanimalo ga je. Mobitel mu je ostao u autu, na sjedalu. Nekako baš u to vrijeme došla je interventna policija sa suzavcem i pendrecima, mlatili su sve od reda. Momci koji su bili s Matom su ostavili auto i pobjegli preko žice s autoceste, on nije bježao, očito je smatrao da ništa nije kriv, a završio je na podu s lisicama na rukama - dodao je prijatelj suvozača.

On smatra kako nitko ne može opravdati ponašanje huligana, ali niti nasilje policije prema ljudima koji su najnormalnije išli na utakmicu i vraćali se u koloni.

- Nije zločin biti Hajdukovac ni voziti se u koloni, a to je jedino za što je Mate Prlić kriv! Njega nema na snimkama sukoba, nikakvog dokaza protiv njega nema – dodao je.

Za Večernji list slučaj je prokomentirao i Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

- Prema informacijama koje imamo naš kolega Mate Prlić nije sudjelovao ni u kakvom incidentu niti je počinio bilo što zbog čega je trebao biti priveden i odveden u istražni zatvor - rekao je Zovko.

- Split je mali grad, Matu poznajem kao normalnog čovjeka. Njegov krimen je što je bio u koloni i što navija za Hajduk. Rado bih ga branio, ali znam i za druge kolege koji su se javili pa bi bio red da sačekamo vidimo tko će mu biti branitelj - ispričao je jedan splitski odvjetnik.

O svemu su se oglasili i na Dalmatinskom portalu. U tekstu Blaža Duplančića pišu da nema šanse da bi on na autocesti nekog napao.

- Evo vijesti iz prve ruke. Kad su došli do mjesta incidenta - Mate je u autu spavao. Probudilo ga je ludilo, strka, upaljene baklje. Potom su izašli iz vozila i naletjeli na opći metež, nakon kojega se dio vratio u auto, a Mate ne. U vozilu mu je i mobitel ostao - navodi se.

