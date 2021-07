Međunarodna ekspedicija koja broji čak 55 speleologa iz Hrvatske, Austrije, Italije i Bugarske prije nekoliko dana preronila je sifon u jami Nedam, i to na dubini od 1192 kilometra te produbila jamu na 1250 metara. Speleolozi su tako neočekivano ušli u prostore za koje smatraju da pripadaju drugoj jami.

- Iza sifona su istražili 120 metara horizontalnog kanala, nekoliko kraćih vertikala i skokova te 40 metara dugačku vertikalu - rekla je voditeljica ekspedicije Valentina Plemenčić.

Nova dubina istraženih kanala jame Nedam trenutno iznositi 1250 metara koja je druga po redu najdublja jama u Hrvatskoj (prva je Slovačka jama -1301m), a speleolozi se nadaju da će u narednim istraživanjima premašiti tu dubinu.

Ekspediciju su organizirali Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta Velebit u suradnji s Komisijom za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza i Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit, a istraživanja traju do 1. kolovoza. S obzirom da je primarni cilj postignut rano tijekom ekspedicije, speleolozi su se usmjerili na druge kanale u jami Nedam te na okolni krš strogog rezervata Hajdučkih kukova.

Speleolozi su rekli kako je sve prošlo u najboljem redu te da se voda nije mutila, što je, uz rasvjetu, omogućilo snimanje potopljenog dijela jame. Puno toga nisu očekivali, no ipak su ostali zapanjeni rezultatima. .

- Sve što sam pretpostavljao je bilo krivo. Mislio sam da je to dolazni kanal, no on se diže i naglo spušta, dolazi se u neki sasvim drugi vodeni tok i jako velike prostore. To čovjek baš ne bi očekivao na 1200 metara dubine. Sklisko je, mokro, kao korito rijeke prekriveno blatom. Ostali smo bez užeta, visiti u zraku. Bacali smo kamen u prostor prema dolje, zvuči kao da pada 50-60 metara, tako da jama ide sigurno stotinjak metara ispod sifona, kazao je speleolog Dino Grozić.

Organizatori ističu da je ekspedicija doprinos hrvatskih speleologa obilježavanju UNESCO-ve svjetske godine krša i špilja.

Krš je globalno važan zbog velikih količina pitke vode u njegovom podzemlju te izuzetne georaznolikosti i bioraznolikosti. U špiljama i jamama zabilježeni su brojni geološki i klimatski procesi od daleke prošlosti Zemlje do danas. Jama Nedam kao jedna od dubokih jama Velebita daje izravan uvid u podzemne vodene tokove, geološke pojave i brojne špiljske životinje.