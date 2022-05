Međunarodno vojno natjecanje kod Slunja: Uz Hrvate tu su još Česi, Amerikanci, Poljaci...

Na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ kod Slunja u ponedjeljak je počelo višednevno natjecanje „Memorijal bojnik Davor Jović – natjecanje Prvi za Hrvatsku“.

Pored 50 pripadnika Oružanih snaga RH i 9 pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova RH, za titulu najspremnijeg natjecat će se i 14 pripadnika savezničkih i partnerskih zemalja - Albanije, Bosne i Hercegovine, Češke, Kosova, Poljske, Rumunjske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije, priopćeno je iz Ministarstva obrane RH (MORH). Među natjecateljima su i četiri pripadnice OS RH i dvije pripadnice MUP-a RH.

„Iako ste ovdje prvenstveno došli radi natjecanja, kući nosite puno više – prijateljstvo i dobre odnose koji će vam ostati za godine koje slijede", rekao je zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general pukovnik Siniša Jurković otvarajući natjecanje.

Nositelj natjecanja je prvi dočasnik OS RH časnički namjesnik Dražen Klanjec, a voditelj je stožerni provedbeni dočasnik časnički namjesnik Tihomir Slanac.

Natjecateljima će nakon kvalifikacijskog gađanja iz jurišne puške VHS-D2 i samokresa HS-9, sutra biti dodijeljeni startni brojevi.

Glavno natjecanje održat će se u srijedu, kada će pod velikim tjelesnim opterećenjem na stazi dugoj 30-ak kilometara, u što kraćem roku morati savladati osam radnih točaka.

Pobjednik prošlogodišnjeg natjecanja je bio satnik Ivan Gerenčir, pripadnik Gardijske oklopno – mehanizirane brigade.

Natjecanja za najspremnijeg pripadnika započela su 2012., pod nazivom “Prvi za Hrvatsku” i nastavak su natjecanja koja su održavana od 1997. do 2000., pod nazivom “Prvi do Knina, prvi do slobode.” U znak sjećanja na heroja Domovinskog rata te pobjednika prvog natjecanja “Prvi do Knina, prvi do slobode” bojnika Davora Jovića, od 2018. natjecanje nosi naziv “Memorijali bojnik Davor Jović – natjecanje Prvi za Hrvatsku.”

Od 2014. natjecanje ima i međunarodni karakter. U zasebnoj konkurenciji istodobno okuplja i pripadnike savezničkih i partnerskih oružanih snaga te se odvija pod nazivom “Best Soldier Competition”, promovirajući tako načelo suradnje, interoperabilnosti i zajedničkog djelovanja, ističu iz MORH-a.

