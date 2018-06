Medved: "Nikad nisam prijetio novinarima, dostupan sam"

Ministar branitelja Tomo Medved u ponedjeljak je komentirao prijavu policiji koju je tijekom vikenda protiv njega podnio novinar Indexa Vojislav Mazzocco.

- Nisam prijetio, ja nikada nisam prijetio novinarima. Podsjetit ću vas da sam tijekom Domovinskog rata bio jedan od vojnika koji je novinaru davao krv i spasio mu život. Ja nikada ne prijetim - rekao je ministar, prenosi N1.

- Ja sam kroz kontakt koji mi je bio dostupan zamolio poštovanog gospodina da se kritički osvrće prema meni i mom poslu, molio sam ga da ostavi obitelj po strani, odnosno da se ne osvrće na moje članove obitelji. Uvijek sam sklon na preispitivanje mojih odluka, dostupan sam medijima - kaže Medved.

Na pitanje o "ringu" koji je spomenuo tijekom razgovora s Mazzoccom, Medved kaže kako je "to ring u smislu mene i moje dužnosti".

Na pitanje zašto ga je onda Mazzocco prijavio zbog prijetnji, kaže: "To je njegovo pravo i ne sporim to pravo. Naglašavam, nisam prijetio ni u kom slučaju. Pozvao sam da kritički prati što radim, mene, moje odluke i ustanovu koju predstavljam, samo sa zamolbom da se usmjeri prema meni, a ne zadire u članove moje obitelji i mislim da je to korektno."

- Nisam prijetio, obavljam svoj posao časno i odgovorno - ponovio je ministar

"Pozvao sam ga da prati mene i moj rad, da ostavi članove moje obitelji po strani. Ako ćemo promatrati prezimena, zar bih trebao zabraniti svom djetetu javljanje na natječaje? Minimum korektnosti je pitati. Ja sam se javio i rekao da u tome nisam sudjelovao. Vrlo korektno sam rekao da u tome nisam sudjelovao i da nemam veze sa zapošljavanjem mog djeteta. Naglašavam da apsolutno nikakve prijetnje nije bilo", kaže ministar.

Oporba traži njegovu ostavku.

- To je pravo oporbe. Onog momenta kad ne budem bio u stanju obnašati ovu dužnost u skladu s očekivanjima populacije hrvatskih branitelja, ja ću, i uvijek sam spreman, odstupiti s dužnosti. A sve dok smatram da svojim sposobnostima mogu doprinijeti radu ovog ministarstva, ja ću svoj posao obavljati - rekao je ministar.

Božinović: Policija razmatra prijavu novinara Mazzocca pritiv ministra Medveda

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u ponedjeljak da je policija zaprimila i razmatra prijavu novinara portala Indeks Vojislava Mazzocca zbog prijetnji koje mu je uputio ministar branitelja Tomo Medved, koji je pak te prijetnje negirao.

- Ono što ja znam, policija je dobila prijavu i u ovom trenutku razmatra njezin sadržaj. Ne mogu govoriti o konkretnom slučaju zato što policija tek razmatra sadržaj i utvrdit će okolnosti o čemu se tu zapravo radi - izjavio je Božinović koji je u Policijskoj akademiji sudjelovao na primopredaji vozila nabavljenih iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.