Medved: Očekuje se podizanje optužnica koje će pokazati tko je kriv za otpad u Gospiću

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u nedjelju u Mariji Bistrici, odgovarajući na pitanje o mogućem sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog otpada u Gospiću, da su trenutačno najvažniji sanacija odlagališta te utvrđivanje odgovornih.

"Vijeće se sastaje u skladu s potrebama. Ono što je sada najvažnije jesu dva smjera", rekao je Medved, istaknuvši da se jedan odnosi na odluke Vlade i nadležnih tijela vezane uz sanaciju odlagališta, a drugi na postupanje Državnog odvjetništva.

Kazao je kako se očekuje podizanje optužnica iz kojih bi trebalo biti vidljivo tko je odgovoran za dovoz otpada na područje Gospića.

"Nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne. Tu će biti vidljive sve činjenice koje su bitne za to odlagalište otpada i odgovornosti onih koji su to počinili", rekao je.

Na ponovno pitanje treba li se Vijeće sastati upravo zbog tog slučaja, Medved je ponovio da bi težište trebalo biti na sanaciji i kaznenom postupku.

Naglasio je da nadležna tijela već postupaju te da se otpad uklanja u skladu sa zakonom i propisima.

„Istrpimo se, vjerujem da će u kratkom vremenu biti ta optužnica podignuta, a iz nje će biti vidljivo sve ono što je bitno u pogledu počinjenja, osnove za podizanje te optužnice i konkretni počinitelji”, zaključio je Medved.