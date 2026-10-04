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EKOCID U LICI

Medved: Očekuje se podizanje optužnica koje će pokazati tko je kriv za otpad u Gospiću

Piše HINA,
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Medved: Očekuje se podizanje optužnica koje će pokazati tko je kriv za otpad u Gospiću
Zagreb: Održana 210. sjednica Vlade RH | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Na ponovno pitanje treba li se Vijeće sastati upravo zbog tog slučaja, Medved je ponovio da bi težište trebalo biti na sanaciji i kaznenom postupku

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u nedjelju u Mariji Bistrici, odgovarajući na pitanje o mogućem sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog otpada u Gospiću, da su trenutačno najvažniji sanacija odlagališta te utvrđivanje odgovornih.

"Vijeće se sastaje u skladu s potrebama. Ono što je sada najvažnije jesu dva smjera", rekao je Medved, istaknuvši da se jedan odnosi na odluke Vlade i nadležnih tijela vezane uz sanaciju odlagališta, a drugi na postupanje Državnog odvjetništva.

Kazao je kako se očekuje podizanje optužnica iz kojih bi trebalo biti vidljivo tko je odgovoran za dovoz otpada na područje Gospića.

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"Nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne. Tu će biti vidljive sve činjenice koje su bitne za to odlagalište otpada i odgovornosti onih koji su to počinili", rekao je.

Na ponovno pitanje treba li se Vijeće sastati upravo zbog tog slučaja, Medved je ponovio da bi težište trebalo biti na sanaciji i kaznenom postupku.

Naglasio je da nadležna tijela već postupaju te da se otpad uklanja u skladu sa zakonom i propisima.

„Istrpimo se, vjerujem da će u kratkom vremenu biti ta optužnica podignuta, a iz nje će biti vidljivo sve ono što je bitno u pogledu počinjenja, osnove za podizanje te optužnice i konkretni počinitelji”, zaključio je Medved.

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