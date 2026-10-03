Tomo Medved: SOA jako dobro radi svoj posao. Ne mogu komentirati izvješće o Gospiću

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved rekao je u subotu da Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) jako dobro radi svoj posao, a konkretno izvješće koje je dostavila nadležnom saborskom odboru vezano za odlaganje otpada u Gospiću ne može komentirati.

„Prije svega, oko tog izvješća koje je SOA dostavila saborskom odboru, ono ima oznaku tajnosti i ja ga ne mogu i ne želim komentirati”, rekao je Medved novinarima u Gornjim Jamama na komemorativnoj svečanosti u povodu otkrivanja spomen-obilježja, mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata.

Medved je rekao da on kao potpredsjednik Vlade za domovinsku sigurnost, kao i predsjednici Republike, Sabora i Vlade i nadležni ministri dobivaju sve relevantne informacije te je ustvrdio da SOA jako dobro radi svoj posao.

"Konkretno izvješće ne želim komentirati", naglasio je Medved.

Istaknuo je kako u narednim tjednima očekuju da će biti podignuta optužnica u slučaju nezakonitog odlaganja otpada s čime je hrvatska javnost upoznata i o čemu je izvijestio i glavni državni odvjetnik u Hrvatskom saboru prije nekoliko dana.

U vrlo skorom vremenu bit će podignuta optužnica, a tu će onda biti vidljivo sve ono što je relevantno i sve ono što je bitno glede počinjenja tih djela i dovođenja tog otpada na područje Gospića, rekao je.

Zatvorena tematska sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o otpadu u Gospiću bavila se u četvrtak pitanjem kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi u Gospiću, za što su navodno svi znali.

Glavna primjedba članova Odbora bila je zašto nisu prisutni čelnici SOA-e, no, oni su dostavili izvješće u kojem su naveli da su svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine o počecima događaja u Gospiću, izvijestio je predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP).

Oporba u nekim segmentima nije učinila uslugu proizvođačima hrane

Na novinarski upit kako smo došli do toga da domaći proizvođači moraju dokazivati da su njihovi proizvodi kvalitetni, Medved je prozvao oporbu, dodavši da oporba u nekim segmentima zasigurno nije učinila uslugu proizvođačima hrane na području Ličko-senjske županije.

Svjedočili su, dodao je, iznimno snažnoj kampanji s ciljem osvješćivanja opasnosti tog otpada, ali nažalost pri tom je učinjena i šteta proizvođačima hrane na području Like.

Zato je po njegovim riječima važno da oporba, kada usmjerava svoje napore i ukazuje na određene probleme u društvu, pri tom vodi računa da netko može imati i velike posljedice.

Činjenica je, kaže Medved, da su određeni trgovci počeli otkazivati otkup proizvoda te je o tome izvijestio i gradonačelnik grada Gospića. “To je jasan signal da ta kampanja, koja je bila loše izvedena, može utjecati na otkup tih proizvoda”, ocijenio je Medved.

Naglasio je da podržava aktivnost koju radi HAPIH (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) i osobno će učiniti sve u svjetlu potvrđivanja kvalitete hrane i vode u Lici.