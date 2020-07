Medved: Očekujem Pupovca i Miloševića u Kninu i na Ovčari

Meved je zahvalan Plenkoviću na povjerenju što ga je postavio na mjesto potpredsjednika Vlade, smatra da je to zbog kvalitetnih rezultata u prethodnom mandatu.

<p>Drugi čovjek Vlade, ministar branitelja, a po novom i budući potpredsjednik Vlade <strong>Tomo Medved</strong> bio je gost u studiju <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/tomo-medved-o-tome-zasto-nije-doslo-do-spajanja-ministarstva-branitelja-i-ministarstva-obrane---613076.html" target="_blank"><strong>Dnevnika Nove TV.</strong></a> Medved je otkrio što misli o oporbenoj odbijenici, ali i zašto nije došlo do spajanja ministarstva branitelja i ministarstva obrane.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Medved o micanju šatora iz Savske</strong></p><p>Na selidbu ministara iz dosadašnjih resora u druge Medved kaže da se radi o "kvalitetnoj kadrovskoj križaljci" te je uvjeren da će najbolje odraditi posao. Ističe kako je predsjednik Vlade Andrej Plenković već najavljivao da će se neki resori spajati.</p><p>Komentirao je i odbijenicu oporbe.</p><p>- Žalosti me da je oporba odbila poziv koji je bio usmjeren na ozbiljan razgovor - kazao je te dodao kako ih je Plenković zvao da čuje njihova promišljanja prvenstveno oko koronakrize, gospodarskih posljedica i obnove Zagreba.</p><p>- Telefonski poziv je redovna procedura. Bilo je različitih kontakata na čudnim adresama, ovo je bio službeni poziv. To bi bio formalni susret - rekao je Medved i kazao kako bi im na tom sastanku predsjednik vlade predstavio svoje viđenje.</p><p>Njihovo odbijanje vidi kao izostanak odgovornosti.</p><p>Medved je zahvalan Plenkoviću na povjerenju što ga je postavio na mjesto potpredsjednika Vlade, smatra da je to zbog kvalitetnih rezultata u prethodnom mandatu. Odgovorio je i zašto nije došlo do spajanja ministarstava branitelja i obrane.</p><p>- U okviru koncepta preustroja Vlade intenzivno smo pristupili analizi nadležnosti svih resora, tu se tražila funkcionalna povezanost. U ova dva ministarstva su različiti prioriteti - kazao je Medved te dodao kako je MORH-u prioritet modernizacija i međunarodna suradnja dok je Ministarstvu branitelja prioritet pronalazak nestalih i zdravlje branitelja.</p><p>Smatra da ne bi mogao voditi oba ministarstva odjednom jer bi to bilo iznimno teško.</p><p>Na prozivke Domovinskog pokreta da su koalirali sa strankom koju je osnovao ratni zločinac Hadžić Medved odgovara da su u kampanji komunicirali koji su uvjeti za suradnju, za koalicijske sporazume, svjetonazorsko pitanje, rezultat na izborima i program.</p><p>Podsjetio je<strong> Miroslava Škoru</strong> na izjavu iz 2008. godine, kad je, kaže Medved, podržao HDZ kao najveći koalicijski potencijal.</p><p>Na pitanje je li mu ijedan branitelj prigovorio zbog toga što je opet koalirao sa SDSS-om Medved kaže da hrvatski branitelji poštuju manjine i znaju za njihovu ulogu u Domovinskom ratu te je sve na tragu Tuđmana.</p><p>- Ne razumijem ovakve odnose, a podsjećamo da je Škoro prije izbora u svoju koaliciju pozvao Lazara Gruića, pa stvara zabunu kod svoga članstva o tome kako se odnosi prema manjinama. HDZ ima ozbiljan, kontinuirani odnos s manjinama u RH i tako će biti i ubuduće - rekao je Medved te zaključio kako očekuje <strong>Milorada Pupovca i Borisa Miloševića</strong> u Kninu i na Ovčari.</p><p>- Očekujem ih - poručio je.</p>