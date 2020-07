Plenković potvrdio: Medved i Grlić Radman ostaju ministri

<p>Premijer i predsjednik HDZ-a<strong> Andrej Plenković </strong>potvrdio je u ponedjeljak, nakon sjednice najviših stranačkih tijela, da <strong>Tomo Medved</strong> ostaje ministar hrvatskih branitelja, a <strong>Goran Grlić Radman </strong>ministar vanjski poslova.</p><p>- Tomo Medved će biti potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja i biti će odmah do mene u vladi, praktički drugi čovjek vlade - kazao je Plenković te je najavio objavu kompletnog sastava vlade krajem tjedna, nakon objave službenih rezultata izbora.</p><p>Potvrdio je i da Goran Grlić Radman ostaje ministar vanjskih poslova.</p><p>Plenković je istaknuo kako ima spremnih 76 potpisa za sastav vlade te da će nakon proglašenja službenih rezultata izbora u dogovoru s predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem dogovoriti za sredinu idućeg tjedan sazivanje novoizabranog Hrvatskog sabora.</p><p>Premijer je potvrdio i da <strong>Gordan Jandroković </strong>ostaje predsjednik Hrvatskog sabora, a <strong>Željko Reiner</strong> i <strong>Ante Sanader </strong>potpredsjednici Sabora, kao i da će Branko Bačić i dalje biti predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a.</p><p>Kazao je i kako je umjesto Jandrokovića za glavnog tajnika HDZ-a imenovan <strong>Krunoslav Katičić</strong>.</p><h2>Politika dijaloga u interesu boljitka Hrvatske</h2><p>Plenković je još jednom izrazio zadovoljstvom pobjedom HDZ-a na izborima i dobivenim povjerenjem birača ponovivši kako ih to dodatno obvezuje na snažan angažman u interesu svih hrvatskih građana.</p><p>Osvrnuo se i na poziv na sastanak koji je uputio predstavnicima parlamentarnih stranka rekavši kako mu je cilj otvoriti dijalog i upoznati ih s planovima vlade, a pozvao ih je i da na tome ne skupljaju političke bodove.</p><p>- To je sastanak radi dijaloga i izravnog upoznavanja s predstojećim koracima i ključnim temama i problemima koje hrvatsko društvo ima i zakonskim prijedlozima koje će biti na dnevnom redu u Saboru - kazao je Plenković.</p><p>- Ako netko misli da će steći neke osobite poene, neće, naša je politika dijaloga u interesu boljitka Hrvatske - dodao je.</p><h2>Snubljenja nema </h2><p>Plenković je pritom poručio da mu nije namjera ikoga snubiti niti skupljati „žetončiće”. </p><p>- Ukoliko netko od izabranih zastupnika ima želju za stabilnošću u zemlji, za potporu vladi, angažman u budućnosti, namjeru podržati našu većinu onda to može učiniti samoinicijativno, javno i transparentno, dakle nema snubljenja ili aluzija na političku korupciju - istaknuo je.</p><p>Komentirajući izjave predsjednika Srbije<strong> Aleksandra Vučića </strong>da će Srbija biti uspješnija u ekonomiji po rastu BDP-a od Hrvatske, Plenković je kazao da ih "nije doživio ni na koji način" te da ono što se događa u Srbiji nema nikakve veze s Hrvatskom.</p><p>- Želimo da sve zemlje u našem okruženju budu stabilne, da nema nasilja, da rješavaju probleme na demokratski način - poručio je.</p><p>Izjavu srbijanske premijerke<strong> Ane Brnabić</strong> koja je genocid u Srebrenici nazvala nesporazumom Plenković je ocijenio promašenom.</p><p>- Govoriti o najstrašnijem zločinu koji se dogodio nakon Drugog svjetskog rata u kategorijama nesporazuma mislim da je politički pogrešno, krivo i krajnje neprimjereno - kazao je Plenković.</p>