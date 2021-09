Nakon što je analiziran dosadašnji rad, na trosatnoj sjednici Stožera za uklanjanje šteta od katastrofalnog potresa, koji u Petrinju radi osam mjeseci, prihvaćeni su zaključci, a jedan je od važnijih, kako je rekao načelnik Stožera Tomo Meved, smještaj ljudi iz kontejnera u čvrste objekte.

Potpredsjednik Vlade i načelnik Stožera Tomo Medved je rekao da je na sjednici prihvaćeno 12 zaključaka. Dosad je, kako je istaknuo, više od 350 objekata uklonjeno, ili se uklanjaju, čime je "stvorena osnovna pretpostavka za sigurnost ljudi te pretpostavka za početak obnove".

U izvješću Središnjega državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje stoji kako je na području Sisačko-moslavačke županije obnovljeno 400 objekata, koji su predani korisnicima, a 200 ih je u postupku obnove.

"Ovom dinamikom, koju sada imamo, više od 4000 kuća će biti obnovljeno i pripremljeno za zimu. Ako nam vremenski uvjeti dozvole, nastavit ćemo cijelu zimu s obnovom. Istodobno počinje i proces konstrukcijske obnove, s petkom se otvara javni uvid za iskaz interesa i vjerujem da ćemo do kraja rujna imati oko stotinu obiteljskih kuća u procesu izgradnje. To je ohrabrujuća poruka za sve one čiji su objekti imali visoki stupanj oštećenja i koji se moraju ukloniti", rekao je Medved.

Jedan od važnijih zaključaka, kako je dodao, jest rješenje pitanja stradalnika smještenih u kontejnere koji su neprikladni za boravak zimi.

"U 2195 kontejnera i mobilnih kućica zbrinuto je 4776 osoba, bilo u ruralnom području u blizini imanja ili u 14 organizirano izgrađenih stambenih naselja, gdje je 536 korisnika. Dio kontejnera neprikladan je za boravak u zimskim uvjetima, gradovi će do 10. rujna Stožeru dostaviti popis ljudi koje treba smjestiti u sigurne uvjete od 15. listopada do 1. travnja", rekao je Tomo Medved.

Kako je istaknuo, "s obzirom na strukturu stanovništva na Banovini, najveći broj ljudi je želio ostati uz svoja imanja i obiteljske kuće, što im je omogućeno pozicioniranjem kontejnera uz kuće".

"Budući da su mnogi željeli ostati u svojim gradovima, to smo ostvarili izgradnjom 14 kontejnerskih naselja. Cijelo smo im vrijeme pružali svaki oblik potpore, od hrane, vode, struje, i drugo. Usvojili smo i program za vlasnike kuća, koji samostalno žele obnavljati objekte s ovlaštenim izvođačima. Za takav model je iznos naknade dosad maksimalno bio 26.000 kuna, a sada predlažemo 44.000 kuna. Taj ćemo model predložiti Vladi", istaknuo je Medved.

Kako se pretpostavlja, oko 1400 korisnika kontejnera u županiji će zatražiti smještaj u prikladnije objekte.

Na sjednici je bilo riječi i o obnovi gospodarstva, što će u petak biti tematska sjednica Stožera.

Medved je podsjetio kako je nakon prvog potresa 29. prosinca bilo još 1220 naknadnih potresa, pa se i status objekata mijenjao, što je stvaralo nove teškoće.

Na kraju je dodao kako je obnova stambenih jedinica prioritet Vlade i Stožera. Vladi će se uputiti i prijedlog da država otkupi nekretnine u kojima nitko ne stanuje, a koje bi se također iskoristile za smještaj stradalih.