Medved: Vukovarski Vodotoranj je simbol obrane Vukovara i Hrvatske - danas i ubuduće

Vukovarski Vodotoranj u petak je navečer, bez nazočnosti građana i uzvanika zbog pandemije koronavirusa, svečano otvoren nakon troipolgodišnje obnove u koju je utrošeno 46 milijuna kuna

<p>Potpredsjednik Vlade Tomo Medved izjavio je u subotu u Vukovaru kako je vukovarski Vodotoranj, koji je u petak svečano otvoren, simbol obrane Vukovara i Hrvatske, i danas i u budućnosti. Svi moramo biti ponosni na dovršetak njegove obnove, dodao je.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kazao je kako je Vlada projekt obnove Vodotornja podržala od samog početka te je na sjednici održanoj 2016. u Vukovaru Vlada donijela odluku o podršci projektu u kojoj god to mjeri to bude potrebno te je u njegovu obnovu uložila više od 20 milijuna kuna.</p><p>- Kao što je do sada bio simbol hrvatskog zajedništva, uvjeren sam da će Vodotoranj to biti i u budućnosti. Ovo je izrazito snažan doprinos očuvanju sjećanja na žrtvu i herojsku obranu Vukovara - rekao je Medved nakon što je na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, zajedno s ministrom obrane Mariom Banožićem, položio vijenac i zapalio svijeću.</p><p>Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved također je ocijenio kako obnovljeni Vodotoranj odašilje snažnu poruku hrvatskom narodu da gradimo društvo perspektive, ali i ne zaboravljamo povijest i žrtvu u Domovinskom ratu.</p><h2>Sljedeći tjedan sastanak o događanjima na Dan sjećanja, 18. studenoga</h2><p>Govoreći o ovogodišnjem obilježavanju 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, podsjetio je kako je Vlada prošle godine taj dan proglasila državnim praznikom i neradnim danom.</p><p>- Ovo što je specifično za ovu godinu je pandemija koronavirusa koja nas usmjerava i ograničava u organizaciji svih događanja pa tako i u ovogodišnjem obilježavanju Dana sjećanja. Grad Vukovar je napravio nekoliko prijedloga, a ja sam za sljedeći tjedan sazvao sastanak u ministarstvu na koji sam pozvao i gradonačelnika Vukovara i načelnika Škabrnje, kao i ravnatelja HZZO-a - rekao je Medved.</p><p>Uvjeren je kako će se nakon toga sastanka u zajedništvu donijeti program koji će biti prilagođen epidemiološkoj situaciji.</p><p>Komentirao je i prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima u Domovinskom ratu koji se nalazi u javnom savjetovanju rekavši kako zakon ide u proceduru do kraja godine.</p><p>Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved potom je obišao je i vukovarski Vodotoranj uz ministra obrane Maria Banožića, vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave i posljednjeg zapovjednika obrane Vukovara 1991. Branka Borkovića.</p><p>- Iznimno sam radostan i ovaj Vodotoranj je velebno djelo prepun simbolike i vjerujem da će za buduće generacije biti ono što je bio i u Domovinskom ratu i tijekom obnove - simbol zajedništva, snage, sigurnosti i perspektive - kazao je kratko Medved nakon obilaska Vodotornja.</p><h2>Vukovarski Vodotoranj otvoren bez građana i uzvanika zbog pandemije koronavirusa</h2><p>Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u izjavi novinarima otkrio je kako je samo par dana prije svečanosti otvorenja Vodotornja cijeli vodeći tim uposlenih na Vodotornju završio u samoizolaciji te su učinjeni veliki napori kako se izostanak tih ljudi ne bi osjetio u programu. Rekao je i kako je obnova Vodotornja pozitivno odjeknula u javnosti, kako među Vukovarcima, tako i među ostalim građanima Hrvatske te među iseljenicima.</p><p>Vukovarski Vodotoranj u petak je navečer, bez nazočnosti građana i uzvanika zbog pandemije koronavirusa, svečano otvoren nakon troipolgodišnje obnove u koju je utrošeno 46 milijuna kuna kao memorijalno mjesto i svjedočanstvo na stradanje Vukovara i Vukovaraca u agresiji bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi 1991.. </p><p>Svečanost je održana online, a za građane i posjetitelje Vodotoranj je otvoren od subote.</p>