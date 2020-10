Vodotoranj se otvara, ali\u00a0na\u017ealost bez uzvanika zbog epidemiolo\u0161kih mjera. No, ipak \u0107e od sutra posjetitelji mo\u0107i obi\u0107i obnovljeni vodotoranj i u\u017eivati u veli\u010danstvenom pogledu s njegovog vrha. U obnovu vodotornja utro\u0161eno je blizu 47 milijuna kuna koje je sakupilo oko 7000 donatora iz Hrvatske i inozemstva.

\u2013 \u017delim jo\u0161 jednom zahvaliti svima koji su se odazvali ovoj akciji te medijima koji su pratili projekt. Svi su pokazali zajedni\u0161tvo te smo nadi\u0161li probleme i promi\u0161ljanja. Rezultat je to \u0161to smo dobili najponosnije mjesto u Hrvatskoj. Prezadovoljan sam u\u010dinjenim i puno mi je srce. O\u010dekivali smo da \u0107e radovi trajati upola kra\u0107e, ali kada se ovo vidi, svi problemi padaju u drugi plan \u2013 rekao je gradona\u010delnik Vukovara Ivan Penava.

U vodotoranj visine 50-ak metara, koji je tijekom rata pogo\u0111en je s vi\u0161e od 600 granata utro\u0161eno je oko 160 tona \u010deli\u010dne konstrukcije, 84 tone \u010deli\u010dne armature, te 500 kubika betona, na stotine metara elektro instalacija\u2026 Do vrha se mo\u017ee panoramskim dizalom, koji ima \u010detiri stanice, ili pak preko 211 stepenica kroz unutra\u0161njost Vodotornja.

U prostoru nekada\u0161njeg spremnika za vodu nalazi se Memorijalna soba kroz koju se prote\u017ee Memorijalna staza opremljena multimedijalnom opremom koja prikazuje vukovarsku bitku, Vodotoranj, stradanje grad. Na samome vrhu su i tribine, za\u0161titna ograda kao i dva dvogleda koja pru\u017eaju, kako je re\u010deno, najponosniji pogled u Hrvatskoj. Ure\u0111en je i okoli\u0161, gdje se nalaze dje\u010dje igrali\u0161te, amfiteatar s tribinama koje gledaju na Dunav, parkirali\u0161te, staze, rasvjeta, caff\u00e9 bar.

Od sutra \u0107e posjetitelji mo\u0107i obi\u0107i ovo impozantno zdanje za \u0161to \u0107e, kako neslu\u017ebeno doznajemo morati platiti ulaznicu u visini od 65 kuna.

Vodotoranj je otvoren! Do vrha se može i panoramskim dizalom

