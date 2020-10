Medved: Veličanje napadača me žalosti. Šator u Savskoj i plinske boce? To treba staviti u kontekst

<p>Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja <strong>Tomo Medved </strong>izjavio je u četvrtak kako ga, kao hrvatskog branitelja, neizmjerno žalosti do koje si mjere neki daju za pravo glorificirati čin napadača s Markova trga, dodavši da to vjerojatno rade zbog postizanja političkih bodova.</p><p>"Kao hrvatskog branitelja neizmjerno me žalosti do koje mjere, a vjerojatno s ciljem postizanja određenih političkih bodova, si osobe daju za pravo taj čin glorificirati, zapravo usmjeravati promišljanje ljudi u potpuno krivom smjeru", rekao je Medved prilikom otvorenja spomen-sobe branitelja 151. brigade HV-a u Samoboru.</p><p>Novinari su ministra pitali govori li o vukovarskom gradonačelniku Ivanu Penavi, koji je čin napadača s Markova trga opisao kao "bunt" mlade osobe koja nije poput svojih vršnjaka otišla u Njemačku.</p><p>"Govorim o svima onima koji djeluju u javnom prostoru, koji ne sagledavaju složenost ovog čina i glorificiraju samo postupanje", kazao je Medved.</p><p>Dodaje kako je ovo trenutak u kojem moramo zastati te sagledati u kakvom to društvu živimo te tko su ljudi koji u njemu žele stvarati tenzije i poticati na nesnošljivost.</p><p>"S punim pravom, mi, hrvatski branitelji, pozivamo sve aktere u javnom prostoru da daju svoj doprinos kako bi bili ponosni na sve ono što smo zajedno izgradili", poručio je Medved.</p><p>Premijer Andrej Plenković izjavio je jučer da napad 22-godišnjeg Danijela Bezuka na Markovu trgu ima elemente terorističkog akta, a da je na društvu, institucijama i politici da pronađu odgovorne za takvu radikalizaciju mlade osobe.</p><p>U govoru je spomenuo članove Domovinskog pokreta Penavu i Karolinu Vidović Krišto.</p><p>"To pitanje postavite gospodinu Penavi i svima koji zaoštravaju svoju retoriku, i ponovit ću, očito zlorabeći taj nesretni čin kako bi stekli određene političke bodove", ustvrdio je Medved.</p><p>Novinari su ministra pitali i je li braniteljski šator u Savskoj 66, koji je i sam podržavao, bio svojevrsna radikalizacija, jer su se od tamo slale, navode, vrlo radikalne poruke.</p><p>"Braniteljski šator je bio odgovor na sve ono što se je upućivalo godinama prema hrvatskim braniteljima. Sve mjere koje su tada donošene bile su protiv statusa hrvatskih branitelja, na najgore moguće načine ih se stigmatiziralo i ponižavalo. To je bio odgovor branitelja, tražili su dijalog, ono što danas imamo je odgovarajući odnos resornog ministarstva, Vlade i društva prema braniteljima", naglasio je Medved.</p><p>Na pitanje kako onda komentira poruke s tog prosvjeda "oba su pala, oba će pasti" te izvlačenje plinskih boca na jednu od najprometnijih cesta u gradu Zagrebu, ministar kaže kako se cijeli taj događaj mora staviti u kontekst.</p><p>"Cijeli taj događaj morate staviti u kontekst nasrtaja i upućivanja snažnih policijskih snaga na stopostotne hrvatske ratne vojne invalide na Markovu trgu i u Crkvi svetog Marka, u tom kontekstu moramo promatrati taj čin. To je bila slika kako se društvo i država ne smije odnositi prema najzaslužnijim ljudima za slobodu koju danas imamo", istaknuo je ministar.</p><p>Kao rješenje za radikalizaciju ministar vidi kontinuirani i odgovarajući dijalog te uspostavu tolerancije u društvu, a ne pozivanje na nasilje.</p><p>"Na koji način tumačiti iskaz da 'ovu Vladu neće spasiti ni tenkovi', što to točno znači, kakva je to poruka, potpuno neprihvatljiva poruka i potpuno neprihvatljiv pristup", kazao je Medved, aludirajući na izjavu Vidović Krišto.</p><p>Na pitanje vidi li odgovornost HDZ-a i članova te stranke u radikalizaciji, Medved poručuje kako su HDZ, Vlada te svi resorni ministri u ovom i prošlom mandatu upućivali odgovarajuće, jasne i precizne poruke.</p><p>"Ni na koji način ne doprinosimo stvaranju dodatnih tenzija netolerantnog ozračja u društvu", zaključio je Medved.</p>